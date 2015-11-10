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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۴۴

سارق اینترنتی در كوهدشت دستگیر شد

سارق اینترنتی در كوهدشت دستگیر شد

کوهدشت - سرپرست فرماندهی انتظامی كوهدشت از دستگیری سارق اینترنتی و برداشت از حساب بانكی یک شهروند در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلطانمراد زارع در این باره به خبرنگاران گفت: در پی مراجعه یک شهروند كوهدشتی به پلیس فتا شهرستان، مبنی بر برداشت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به صورت غیرمجاز  از حساب بانكی، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح كرد: با بررسی‌های به عمل آمده از حساب مالباخته مشخص شد برداشت به صورت اینترنتی انجام شده است.

سرپرست فرماندهی انتظامی كوهدشت خاطرنشان كرد: پس از انجام تحقیقات تخصصی در نهایت فرد متخلف شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ زارع در پایان گفت: متهم با پرونده متشكله راهی مراجع قضایی شد.

کد مطلب 2962616

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