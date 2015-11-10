همه مواکب اربعین برای برپایی نماز جماعت بسیج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن حسن زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در آیین تجلیل از مواکب و فعالان اربعین اظهار کرد: امروز همه می دانیم اربعین بزرگترین اجتماع و همایشی است که در سراسر جهان وجود دارد. مانند مساله اربعین را نه در حج تمتع و نه در عمره که بزرگترین همایش های جهان اسلام هستند، نمی بینیم.

وی افزود: این همایش در ادیان دیگر نیز نمونه ای ندارد. هر قومی برای خودش مقدسات و اجتماعاتی دارد اما با اربعین ما شیعیان زمین تا آسمان متفاوت هستند. واقعا یک همایش بسیار عظیمی است و همه اینها مصداق فرمایشات عقیله بنی هاشم حضرت زینب (س) در شام است.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: هیچ دولتی هزینه ای برای برگزاری این مراسم ندارد بلکه برای تمام مراسمی که برای حضرت در کل محرم و صفر و در دهه اول ماه محرم در نظر نمی گیرد. کدام دولت است که بیاید اعتبار یا بودجه ای در این خصوص تخصیص دهد، تمام بر عهده خود مردم است.

آیت الله حسن زاده بیان کرد: این همایش و اربعین از اول تا آخر یک برنامه فرهنگی است و این ویژگی را دارد که در تمام جهان ممتاز است؛ ما هم باید این سبقه فرهنگی اش را تقویت کنیم و از آسیب هایی که ممکن است در این همایش باشد جلوگیری کنیم. این تصور غلط است که کسی فکر کند در دستگاه امام حسین، شیطان وسوسه نمی کند، در حالیکه خداوند فرموده هنگام تلاوت قرآن از شیطان به خدا پناه ببرید یعنی در هنگام تلاوت قرآن هم شیطان وسوسه می کند پس ما باید مواظب این آسیب ها باشیم که وارد مراسم اربعین نشود.

وی عنوان کرد: از جمله مسائلی که باید در این همایش به آن توجه شود مساله نماز است. مواکب در هنگام نماز نباید نوحه پخش کنند و یا در نماز جماعت شرکت نکنند که این با فلسفه اربعین و آنچه که حضرت داشت، متضاد است. هنگام نماز همه مواکب برای نماز جماعت بسیج شوند و حتی الامکان یک نماز جماعت برگزار کنند. اگر فاصله مواکب تا نمازخانه مرکزی زیاد باشد هر دو یا سه موکب بر حسب فاصله ای که یک حالت زننده ای نباشد، نماز جماعت را برگزار کنند.

آیت الله حسن زاده ادامه داد: شرایط به شکلی فراهم و هدایت شود که تمام مواکب ربع ساعت قبل اذان همه آماده نماز شوند و این اهمیت به مساله نماز امسال پررنگ تر از سالهای گذشته از ایستگاه های مرکز تا خود مرز برگزار شود و به صورت یک فرهنگ مهم در بیاید که یک کار محتوایی بسیار خوبی است و باید تقویت شود.

وی گفت: از جمله دیگر مسائلی که باید اهمیت داده شود، مساله اسراف است که در بین ما زیاد شده است هم در خوردن غذا و هم استفاده از بطری های آب معدنی که گاها نیمه نوشیده دور انداخته می شوند. اسراف حرام و کار شیطان است که باید به شکل محترمانه در این خصوص نهی از منکر شود و همچنین رعایت بهداشت و نظافت و استفاده از سطل های زباله در کنار مواکب که اسباب زحمت را برای متولیان پاکسازی محیط فراهم نیاورند. در مرز جمع آوری این همه زباله و به خصوص ظروف و لیوان های یک بار مصرف کاری دشوار است.

امام جمعه موقت اهواز اظهار کرد: مساله دیگر محرم و نامحرم و حفظ حجاب و حیا است که باید در سفر این احکام به خوبی رعایت شود. در ایران این مشکل را خیلی یا اصلا نداریم ولی مثلا می بینیم کنار حضرت امیرالمومنین و در برخی از مساجد مردان و زنان خوابیده اند که باید به شکل صحیح تذکر داده شود و راهکاری مناسب در نظر گرفته شود.

آیت الله حسن زاده تاکید کرد: توقف در کربلا حداقل باشد که ما ایرانی ها این فرهنگ را نداریم و شیعیان عراق مثل ما نیستند. ما تا ضریح را نبوسیم انگار زیارتمان قبول نیست. در ایام اربعین زائر ما می خواهد دو روز یا بیشتر کربلا بماند در حالیکه کربلا این گنجایش را ندارد که زائران یک روز کامل یا بیشتر بمانند که کار اصلی بر عهده رسانه ملی است که باید در این خصوص فرهنگ سازی کند.

وی افزود: استان خوزستان میزبان خوبی برای زائران است همان گونه که سال گذشته بود.