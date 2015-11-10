مصرف آب شرب اصفهان باید تا سه سال آینده ۲۰ درصد کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگر پور ظهر سه‌شنبه در همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت اظهار داشت: لازم است مصرف بهینه آب در اصفهان سخت‌گیرانه پیگیری شود.

وی افزود: اگر بتوانیم ۲۰۰ هزار مشترک را در استان اصفهان به سیستم کاهنده مصرف آب وصل کنیم صرفه‌جویی زیادی به همراه دارد و تا سه سال آینده ۲۰ درصد مصرف آب شرب کاهش خواهد یافت .

استاندار اصفهان ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز باید تا سه سال آینده با حفظ میزان محصول یعنی شش میلیون تن در سال، میزان مصرف آب ۵۰ درصد کاهش یابد.

وی کاهش مصرف آب در کشاورزی را سخت‌تر از سایر بخش‌ها خواند و تصریح کرد: این کار باید از طریق تغییر الگوی کشت و افزایش راندمان تحقق یابد.

زرگرپور دو هدف‌گذاری اصلی اصفهان در مصرف بهینه آب در صنعت و شرب را مدیریت کنترل میزان عرضه و تقاضا اعلام و اظهارداشت: امیدواریم که با اعمال این برنامه‌ها زاینده‌رود از رودخانه فصلی به دائمی تبدیل شود.

وی موضوع آب را مشکلی بزرگ و مطالبه عمومی خواند و گفت: اگر به این موضوع پرداخته نشود در آینده نزدیک به چالش و بحران منطقه‌ای تبدیل می شود.

زرگرپور با بیان اینکه به زعم برخی، صنایع متهم اول مشکل آب در استان اصفهان هستند، افزود: این موضوع در همایش امروز دقیقتر بررسی می شود.

وی با اشاره به سه دوره تاریخی آب گفت: زمانیکه آب به وفور وجود دارد و تقاضا بسیار کم است با مدیریت عرضه مواجه هستیم.

استاندار اصفهان افزود: زمانیکه آب با محدودیت قابل توجه مواجه و تقاضا رو به رشد است مدیریت توامان عرضه و تقاضا داریم و وقتی آب با محدودیت قابل توجه مواجه و تقاضا از منابع پیشی گرفته مدیریت تقاضا داریم.

وی تصریح کرد: ما در شرایط کنونی اصفهان در مراحل پایانی مدیریت توامان عرضه و تقاضا هستیم و به زودی وارد مرحله بعد می‌شویم.

زرگرپور با بیان اینکه بارش‌ها نیز متناسب با تقاضای حوضه‌ها نیست ،اعلام کرد: ۷۰ درصد بارش‌ها در ایران در ۳۰ درصد سرزمین است.

وی با اشاره به برخی از روش‌های مدیریت آب مانند سدسازی گفت: در اعمال روش‌ها نباید دچار افراط و تفریط شویم.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اگر چه امروز در مرحله مدیریت توامان عرضه و تقاضا هستیم اما هنوز برخی مدیران و کارشناسان ما در عرصه مدیریت عرضه هستند، تاکید کرد: در مدیریت توامان عرضه و تقاضا با مباحثی مانند امنیت آبی، بهره‌وری آب و آب مجازی مواجه هستیم.

وی، سهم صنعت در کشور از آب را دو درصد اعلام و تصریح کرد: این سهم در استان اصفهان متفاوت و بین هشت تا ۱۰ درصد است.

زرگرپور میزان مصرف آب در صنعت در این استان از سال ۹۲ تاکنون را به ترتیب ۱۰۰ , ۸۵ و ۷۲ میلیون متر مکعب اعلام و اضافه کرد: صنایع ما در کاهش مصرف آب قدم‌های خوبی برداشتند.