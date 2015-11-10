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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

دادستان عمومی و انقلاب بافت:

حکم اعدام متجاوزین به عنف در بافت اجرا شد

حکم اعدام متجاوزین به عنف در بافت اجرا شد

کرمان - دادستان عمومی و انقلاب بافت از اجرای حکم اعدام سه نفر از متجاوزین به عنف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محسن نیکورز در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از چندین ماه رسیدگی قضایی و استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع ایشان و اثبات اتهام در محضر دادگاه بر اساس ادله و مدارک پرونده به ویژه فیلم های مستهجن تهیه شده از سوی متهمان، آقایان(ه م)، (الف ع) و (ن ح) به اتهام زنای به عنف از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان به حد شرعی قتل(اعدام) محکوم شدند.

وی ادامه داد: با اعتراض متهمان و وکلای آنها، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و این مرجع نیز پس از رسیدگی مجدد حکم صادره را مطابق با شرع و قانون تشخیص و آنرا تأیید کرد.

نیکورز ادامه داد: حکم اعدام صادره در خصوص محکومان صبح  امروز (۱۹ آبان ماه) پس از طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی در محوطه زندان به مرحله اجرا در آمد.

وی گفت :علاوه بر معدومین مذکور، آقای (م ص) نیز  به اتهام آدم ربایی و معاونت در زنای به عنف به ۱۵ و ۲۵ سال حبس و تبعید محکوم  شده است.

دادستان بافت اعلام کرد: حسب محتویات پرونده اتهامی آقایان(ه م)، (الف ع)، (ن ح) و (م ص)، به اتفاق متهم متوفی(م ح)، اقدام به برنامه ریزی و طراحی عملیات مجرمانه خطرناک و سازمان یافته برای ربودن و تجاوز به بزه دیدگان که دو خواهر هستند، می کنند.

وی عنوان داشت: طراحی مجرمین  به اینگونه بوده که متهم(م. ص) با هویت مجعول و تحت عنوان خواستگاری پای خود را به منزل قربانیان باز کرده و ضمن رفت و آمد با خانواده آنها، اعتماد آنان را جلب و مقدمات عملیات مجرمانه را فراهم می کند.

 نیکورز بیان کرد: متهم (م ص) در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۳ در راستای اجرای اهداف شوم و ددمنشانه گروه به بهانه صرف نهار و گردش، نامزد صوری اش را به همراه خواهرش به منطقه ای که حدود ۳۰ کیلومتر از شهر بافت فاصله داشته برده و پس از استقرار و در اجرای نقشه طراحی شده، متهم  به بهانه آوردن آب از چشمه و پس از برقراری تماس تلفنی با دوستانش، از قربانیان حادثه جدا و از آن منطقه دور می شود.

وی ادامه داد: متعاقب آن سایر متهمان با در دست داشتن چاقو و قمه و اسپری گاز اشک آور در حالیکه صورت های خود را پوشیده بودند به منطقه هجوم و قربانیان را به شدت مورد آزار و اذیت جنسی و تجاوز قرار داده و از قسمت هایی از اعمال مجرمانه خود فیلم تهیه می کنند.

دادستان بافت گفت: پس از حضور و طرح شکایت توسط قربانیان حادثه در پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان بافت مراتب برای کسب دستور و مجوز قضایی به منظور جمع آوری ادله و شناسایی و دستگیری متهمان به اطلاع قاضی کشیک رسیده و دستور قضایی لازم در این خصوص صادر و عملیات شناسایی متهمان آغاز می شود.

این مقام قضائی تصریح کرد: پس از انجام کارهای اطلاعاتی دقیق و شناسایی متهمان، چهار نفر دستگیر می شوند.

وی گفت: بعد از پیگیری های لازم مشخص شد یکی از متهمین متواری  نیز در یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان بر اثر عارضه جسمانی فوت کرده و جسد وی به شهرستان بافت منتقل و مرگ وی از سوی پزشکی قانونی تأیید می شود.

کد مطلب 2962622

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