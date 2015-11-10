حکم اعدام متجاوزین به عنف در بافت اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محسن نیکورز در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از چندین ماه رسیدگی قضایی و استماع دفاعیات متهمان و وکلای مدافع ایشان و اثبات اتهام در محضر دادگاه بر اساس ادله و مدارک پرونده به ویژه فیلم های مستهجن تهیه شده از سوی متهمان، آقایان(ه م)، (الف ع) و (ن ح) به اتهام زنای به عنف از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان به حد شرعی قتل(اعدام) محکوم شدند.

وی ادامه داد: با اعتراض متهمان و وکلای آنها، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و این مرجع نیز پس از رسیدگی مجدد حکم صادره را مطابق با شرع و قانون تشخیص و آنرا تأیید کرد.

نیکورز ادامه داد: حکم اعدام صادره در خصوص محکومان صبح امروز (۱۹ آبان ماه) پس از طی کلیه مراحل و تشریفات قانونی در محوطه زندان به مرحله اجرا در آمد.

وی گفت :علاوه بر معدومین مذکور، آقای (م ص) نیز به اتهام آدم ربایی و معاونت در زنای به عنف به ۱۵ و ۲۵ سال حبس و تبعید محکوم شده است.

دادستان بافت اعلام کرد: حسب محتویات پرونده اتهامی آقایان(ه م)، (الف ع)، (ن ح) و (م ص)، به اتفاق متهم متوفی(م ح)، اقدام به برنامه ریزی و طراحی عملیات مجرمانه خطرناک و سازمان یافته برای ربودن و تجاوز به بزه دیدگان که دو خواهر هستند، می کنند.

وی عنوان داشت: طراحی مجرمین به اینگونه بوده که متهم(م. ص) با هویت مجعول و تحت عنوان خواستگاری پای خود را به منزل قربانیان باز کرده و ضمن رفت و آمد با خانواده آنها، اعتماد آنان را جلب و مقدمات عملیات مجرمانه را فراهم می کند.

نیکورز بیان کرد: متهم (م ص) در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۳ در راستای اجرای اهداف شوم و ددمنشانه گروه به بهانه صرف نهار و گردش، نامزد صوری اش را به همراه خواهرش به منطقه ای که حدود ۳۰ کیلومتر از شهر بافت فاصله داشته برده و پس از استقرار و در اجرای نقشه طراحی شده، متهم به بهانه آوردن آب از چشمه و پس از برقراری تماس تلفنی با دوستانش، از قربانیان حادثه جدا و از آن منطقه دور می شود.

وی ادامه داد: متعاقب آن سایر متهمان با در دست داشتن چاقو و قمه و اسپری گاز اشک آور در حالیکه صورت های خود را پوشیده بودند به منطقه هجوم و قربانیان را به شدت مورد آزار و اذیت جنسی و تجاوز قرار داده و از قسمت هایی از اعمال مجرمانه خود فیلم تهیه می کنند.

دادستان بافت گفت: پس از حضور و طرح شکایت توسط قربانیان حادثه در پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان بافت مراتب برای کسب دستور و مجوز قضایی به منظور جمع آوری ادله و شناسایی و دستگیری متهمان به اطلاع قاضی کشیک رسیده و دستور قضایی لازم در این خصوص صادر و عملیات شناسایی متهمان آغاز می شود.

این مقام قضائی تصریح کرد: پس از انجام کارهای اطلاعاتی دقیق و شناسایی متهمان، چهار نفر دستگیر می شوند.

وی گفت: بعد از پیگیری های لازم مشخص شد یکی از متهمین متواری نیز در یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان بر اثر عارضه جسمانی فوت کرده و جسد وی به شهرستان بافت منتقل و مرگ وی از سوی پزشکی قانونی تأیید می شود.