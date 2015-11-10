مرمت و بازسازی گنبد طلای حرم امیرالمومنین در خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی پیش از ظهر امروز سه شنبه در آیین تجلیل از مواکب و فعالان اربعین اظهار کرد: مردم خوزستان از سال ۹۰ تا به حال بازسازی و نوسازی ایوان طلای حرم امیرالمومنین و دو هزار متر از صحن حضرت زهرا (س)، ۶ درب از حرمین عسکرین، مرمت و نوسازی حرم حضرت زینب (س) به طور کامل و صد در صد و اعزام بیش از ۴۰۰ نیروی فنی و متخصص و کمک های فراوان بنابر نیاز حرم ها توسط مردم خوزستان انجام شده است.

وی افزود: در سال ۹۴ هم از روز شنبه همین هفته بنا بر عنایت خدا و ائمه به مردم خوزستان مرمت و نوسازی گنبد طلای حرم امیرالمومنین (ع) در استان شروع شده که طلای آن را عراق تقبل کرده و صفر تا صد کار ساخت آن بر عهده مردم خوزستان است. برای آن تا کنون سه میلیارد تومان برآورد اولیه هزینه شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان عنوان کرد: توسعه حرم حضرت زینب و آغاز به کار دو درب از حرم های حضرت مسلم در آبادان و مشارکت در صحن عقیله بنی هاشم نیز از جمله کارهایی است که در خوزستان انجام می شود.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: کمیته جذب مشارکتهای مردمی در خصوص جمع آوری هدایا، کمک ها و نذورات مردمی به مردم اطلاع رسانی می کند و آنها را به سمت موکبها هدایت می کند.

وی تصریح کرد: امسال به آیت الله جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان پیشنهاد دادیم که ائمه جمعه هر شهرستان مسئول این کمیته در شهرستانها شوند و هر شهرستان را مستقل کردیم که هر چه هدایا و نذورات دارند را جمع آوری کنند و در مواکب شهرستان خودشان هزینه کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان بیان کرد: همچنین پیشنهاد دادیم هر خوزستانی پذیرایی یک نفر از زائرین اربعین را برعهده بگیرد که اینگونه فشاری به هیچکس وارد نشود.

حجت الاسلام موسوی گفت: وقتی زیرساختها آماده شود، موکبها مستقر می شوند، امسال کارهای خوبی شده است و طبق آمارها و اطلاع رسانی هایی که شده، استقبال بیش از سال گذشته خواهد بود و قطعا حمایت قابل قبولی ارائه خواهد شد.