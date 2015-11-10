اعزام ۵ کاراته کای کرمانشاهی به مسابقات جهانی اندونزی

ناصر محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نهمین دوره مسابقات جهانی کاراته ۲۱ آبان ماه امسال در ۲ بخش کاتا و کمیته به میزبانی جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه بهنوش نجفی را نماینده استان در گروه بانوان این دوره از مسابقات نام برد و افزود: نجفی در کاراته کنترلی تیم ملی بانوان جمهوری اسلامی ایران را در رده سنی امید همراهی خواهد کرد.

وی کوشا تیموری، علی مسکینی، میلاد یاری و مهدی خدابخشی را ۴ نماینده دیگر کرمانشاه در مسابقات جهانی جاکارتا معرفی کرد.

محمدصالحی با اشاره به آمادگی بالای کاراته کاهای کرمانشاهی حاضر در ترکیب تیم ملی گفت: با توجه به توان بالای بچه ها امیدواریم با چندین نشان رنگارنگ از مسابقات بازگردند.