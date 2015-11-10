  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه خبر داد:

اعزام ۵ کاراته کای کرمانشاهی به مسابقات جهانی اندونزی

اعزام ۵ کاراته کای کرمانشاهی به مسابقات جهانی اندونزی

کرمانشاه- رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه گفت: ۵ کاراته کای کرمانشاهی، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را در مسابقات جهانی اندونزی همراهی خواهند کرد.

ناصر محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نهمین دوره مسابقات جهانی کاراته ۲۱ آبان ماه امسال در ۲ بخش کاتا و کمیته به میزبانی جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه بهنوش نجفی را نماینده استان در گروه بانوان این دوره از مسابقات نام برد و افزود: نجفی در کاراته کنترلی تیم ملی بانوان جمهوری اسلامی ایران را در رده سنی امید همراهی خواهد کرد.

وی کوشا تیموری، علی مسکینی، میلاد یاری و مهدی خدابخشی را ۴ نماینده دیگر کرمانشاه در مسابقات جهانی جاکارتا معرفی کرد.

محمدصالحی با اشاره به آمادگی بالای کاراته کاهای کرمانشاهی حاضر در ترکیب تیم ملی گفت: با توجه به توان بالای بچه ها امیدواریم با چندین نشان رنگارنگ از مسابقات بازگردند.

کد مطلب 2962636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها