به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان یزد با تاکید بر اینکه مراکز مشاوره باید تقویت شوند، اظهار داشت: حضور افراد متخصص، دلسوز و مشاوران امین در این مراکز می تواند تا حد زیادی از بروز برخی آسیب های اجتماعی نظیر طلاق بکاهد.

وی عنوان کرد: فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی که به مراکز مشاوره سپرده شده، در این مدت به درستی به سرانجام رسیده اما لازم است با تقویت و حمایت بیشتر، این مراکز نقش پررنگتری در کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در زمینه طلاق ایفا کنند.

الفت با اشاره به اینکه قانون خانواده در دست تصویب است، خاطرنشان کرد: فعال کردن و حمایت از مراکز مشاور خانواده پس از تصویب این قانون در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه یادآور شد: علاوه بر مشاوره، آموزش نیز می تواند در جلوگیری از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی موثر باشد به عنوان نمونه ارائه آموزش‌های قبل، بعد و حین ازدواج، می تواند تا حد قابل توجهی از بروز طلاق در میان زوج‌های جوان جلوگیری کند.

الفت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دادگستری استان یزد با همکاری بهزیستی برای کاهش طلاق عنوان کرد: برنامه های معاونت پیشگیری دادگستری یزد در این راستا قابل تحسین است و امیدواریم الگوی کاملی برای سایر استانها باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امروز به همراه معاون رئیس جمهور در امور زنان در کارگاه ملی مداخله در فرآیند طلاق در استان یزد شرکت خواهند کرد.

امروز همچنین قرار است تفاهم‌نامه ای نیز میان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و معاونت پیشگیری قوه قضائیه به امضا برسد.