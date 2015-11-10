به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، جلد دوم «کتاب فار»، مجموعهی وصایای شهدای استان قزوین در جلسه شورای اداری استان با حضور مسئولان از جمله مرتضی روزبه، استاندار قزوین، آیتاله عبدالکریم عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و غلامرضا حقایقپور، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین رونمایی میشود.
«کتاب فار» در جلد دوم شامل ۳۰۶ وصیتنامه شهدای استان قزوین است که پنجشنبه، ۲۱ آبان ماه سال جاری در سالن جلسات اجتماعات استانداری قزوین رونمایی میشود.
جلد دوم "کتاب فار"، مجموعهی وصایای شهدای استان قزوین، پس از بازنویسی و انجام اصلاحات در مجموعه ۶۰۰ صفحهای، قطع وزیری با مقدمهای از دکتر عابدیها، محقق و پژوهشگر و استاد دانشگاه منتشر شد.
این کتاب توسط حسن شکیبزاده تالیف و توسط انتشارات حدیث قزوین به چاپ رسید.
جلد اول «کتاب فار»، مجموعه وصایای شهدای استان قزوین شامل ۳۱۳ وصیتنامه شهید، همزمان با روز بزرگداشت شهدا در اسفند ماه سال گذشته رونمایی شده است
رونمایی از کتاب جانباز «حاج حمزه» به قلم شریفی در قزوین
کتاب «حاج حمزه»، خاطرات شفاهی جانباز حاج حمزه قربانی از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس استان قزوین به قلم روح الله شریفی در قزوین رونمایی میشود.
کتاب «حاج حمزه»، حاصل ۳۰ ساعت مصاحبه شفاهی با جانباز حاج حمزه قربانی است که در ۳۴۴ صفحه جمعآوری شده، در این کتاب جنگ تحمیلی به روایت ایشان به صورت شفاهی بازگو میشود.
جمعآوری این کتاب طی ۲ سال تا پایان ۹۱ به اتمام رسیده و تاکنون چاپ آن به طول کشیده است.
کتاب «حاج حمزه»، بیش از ۲۲ بخش با عنوانهای سپاه قزوین در ابتدای انقلاب اسلامی، حضور حاج حمزه در عملیاتهای بیتالمقدس، مهاباد، رمضان، محرم، خیبر، بدر، در این کتاب خاطراتی از شهدای هر عملیات از جمله شهید اللهیاری در عملیات نصر ۵ و شهید شالباف از عملیات خیبر که جانباز حاج حمزه میدانست، بیان شده است.
کتاب فوق در همایش سالروز شکست حصر سوسنگرد و گرامیداشت یاد و خاطره ۵۵ شهید از استان قزوین که مقاطع مختلف، در شهر سوسنگرد به شهادت رسیدند، ۲۶ آبان ماه سال جاری، در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین رونمایی میشود.
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