قاسم احمدی لاشکی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر آغاز فصل سرما و تدابیر آموزش و پرورش برای جلوگیری از بروز حوادثی نظیر آنچه در شین‌آباد اتفاق افتاد، گفت: متاسفانه آموزش و پرورش از نظر ایمنی برای دانش‌ آموزان همچنان دارای مشکلات و کمبودهای بسیار است.

وی افزود: سال گذشته تلاش شد اتفاقات خوبی برای جبران این نقیصه رقم بخورد و بودجه‌هایی نیز برای سیستم حرارتی و برودتی دیدیم.

احمدی تاکید کرد: با این حال متاسفانه همچنان بسیاری از مدارس ما از حاشیه امنیتی مناسب برخوردار نیستند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حادثه شین‌آباد، گفت: چرا شین‌آباد اتفاق افتاد، چون بخاری استاندارد نبود. امروز قانون داریم که بخاری گازی در مدارس مطلقا ممنوع است، اما به دلیل پاره‌ای محدودیت‌ها اتفاقی که مدنظر ماست رخ نمی‌دهد.

احمدی در ادامه گفت: بنابراین ما در این حوزه باید حرکت‌های فراوانی داشته باشیم و گرنه ممکن است حوادث شین‌آباد باز هم تکرار شود.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از برخی مدارس، گفت: اخیرا بازدیدی از مدارس مرزن‌آباد و مدرسه پروین اعتصامی در چالوس داشتم و باید تاکید کنم انصافا نگران سلامت بچه‌ها هستم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از بودجه مصوب دولت برای برون‌رفت از مشکلات گفت: قطعا بایستی اقدامات جدی در این زمینه صورت گیرد، اما در سال ۹۴ بودجه درخوری در این زمینه نداشته‌ایم.

احمدی با خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش، گفت: وزارت آموزش و پرورش باید از دولت بخواهد در بودجه‌ای که تا ۱۵ آذرماه آماده می‌شود، این مسئله به صورت ویژه دیده شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه، ۳-۲ بند را اضافه کردیم، مانند اعتبار از محل صرفه‌جویی‌ها ۲ درصد از بانک‌های دولتی سود‌ده و یک درصد از شرکت‌های سودده که حاصل آن ۱۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود، اما معلوم نیست چقدر از این بودجه محقق می‌شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: آقای فانی باید از دولت بخواهد که در لایحه بودجه‌ای که نوبخت و همکارانش آماده می‌کنند، این مسئله را به صورت ویژه ببینند، زیرا مجلس نهایتا می‌تواند تا ۵ درصد جابه‌جایی بودجه را انجام دهد.