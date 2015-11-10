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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۳۴

اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فاوا تعیین شدند

اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فاوا تعیین شدند

دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات -فاوا- با حکمی از سوی وزیر ارتباطات منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در حکمی امیرحسین دوایی مرکزی را به عنوان عضو و دبیر شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره ملی فاوا و برات قنبری، نصرالله جهانگرد، محمود خسروی، فرامرز رستگار، ناصرعلی سعادت، علی اصغر عمیدیان، محمدرضا فرنقی زاد، حسین صمیمی، محمد خوانساری، مهدی کشمیری و دکتر حسیبی را به عنوان اعضای این شورا منصوب کرد.

ششمین جشنواره ملی فاوا همزمان با روز جهانی ارتباطات، اردیبهشت ماه سال ۹۵ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود و در این جشنواره از برگزیدگان حوزه ICT کشور تقدیر به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 2962660

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