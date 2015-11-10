اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فاوا تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در حکمی امیرحسین دوایی مرکزی را به عنوان عضو و دبیر شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره ملی فاوا و برات قنبری، نصرالله جهانگرد، محمود خسروی، فرامرز رستگار، ناصرعلی سعادت، علی اصغر عمیدیان، محمدرضا فرنقی زاد، حسین صمیمی، محمد خوانساری، مهدی کشمیری و دکتر حسیبی را به عنوان اعضای این شورا منصوب کرد.

ششمین جشنواره ملی فاوا همزمان با روز جهانی ارتباطات، اردیبهشت ماه سال ۹۵ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود و در این جشنواره از برگزیدگان حوزه ICT کشور تقدیر به عمل خواهد آمد.