مسابقات قرآنی زمینه ساز آشنایی دانشجویان با معارف دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ستاد خبری سی امین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه قرآن و معارف اسلامی در قم گفت: این امر بسیار مهمی است و باید بکوشیم تا دانشجویان را روز به روز با معارف قرآنی آشنا کنیم.

وی بیان داشت: اینکه شاهد هستیم قرآن در میان دانشجویان رسوخ یافته و جوانان دانشجو با قرآن انس گرفته اند جای شکر گذاری دارد و باید همواره قدردان این موضوع باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به حضور دانشجویان در قم باید بکوشیم تا به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جوانان در قم با معارف قرآنی و دینی آشنا شوند و در واقع به گونه ای عمل شود که از قم سوغات فرهنگی با خود ببرند.

امیرآبادی اذعان داشت: برگزاری چنین مسابقاتی بسیار با اهمیت بوده و باید همواره تلاش شود تا چنین مسابقاتی در میان دانشجویان وجود داشته و همواره جوانان را با معارف قرآنی آشنا کرد.

وی اذعان داشت: نکته قابل توجه اینکه در این دنیایی که همواره دشمنان در تلاش هستند تا جوانان ما را از قرآن و معارف دور سازند، این مسابقات و برنامه های قرآنی موجب خواهد شد تا یک تحول عظیم قرآنی در زندگی دانشجویان ما ایجاد شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس حمایت های بسیاری در زمینه طرح ها و مباحث قرآنی انجام داده که امیدواریم با اجرای این طرح ها در تحول موضوعات قرآنی همواره موفق باشیم.