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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

نماینده مردم قم در مجلس:

مسابقات قرآنی زمینه ساز آشنایی دانشجویان با معارف دینی است

مسابقات قرآنی زمینه ساز آشنایی دانشجویان با معارف دینی است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه شاهد هستیم قرآن در میان دانشجویان رسوخ یافته و جوانان دانشجو با قرآن انس گرفته اند جای شکر گذاری دارد و باید همواره قدردان این موضوع باشیم.

 به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ستاد خبری سی امین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه قرآن و معارف اسلامی در قم گفت: این امر بسیار مهمی است و باید بکوشیم تا دانشجویان را روز به روز با معارف قرآنی آشنا کنیم.

وی بیان داشت: اینکه شاهد هستیم قرآن در میان دانشجویان رسوخ یافته و جوانان دانشجو با قرآن انس گرفته اند جای شکر گذاری دارد و باید همواره قدردان این موضوع باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به حضور دانشجویان در قم باید بکوشیم تا به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جوانان در قم با معارف قرآنی و دینی آشنا شوند و در واقع به گونه ای عمل شود که از قم سوغات فرهنگی با خود ببرند.

امیرآبادی اذعان داشت: برگزاری چنین مسابقاتی بسیار با اهمیت بوده و باید همواره تلاش شود تا چنین مسابقاتی در میان دانشجویان وجود داشته و همواره جوانان را با معارف قرآنی آشنا کرد.

وی اذعان داشت: نکته قابل توجه اینکه در این دنیایی که همواره دشمنان در تلاش هستند تا جوانان ما را از قرآن و معارف دور سازند، این مسابقات و برنامه های قرآنی موجب خواهد شد تا یک تحول عظیم قرآنی در زندگی دانشجویان ما ایجاد شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس حمایت های بسیاری در زمینه طرح ها و مباحث قرآنی انجام داده که امیدواریم با اجرای این طرح ها در تحول موضوعات قرآنی همواره موفق باشیم.

کد مطلب 2962661

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