اختصاص اعتبارات لازم برای ساماندهی کشتارگاههای سنتی لرستان

به گبزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی کشتارگاههای سنتی استان لرستان با تاکید بر لزوم ساماندهی این واحدها در سطح استان لرستان اظهار داشت: این امر باید به عنوان یک اولویت از سوی دستگاههای مرتبط در این حوزه در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عدم ساماندهی کشتارگاههای سنتی استان موجب به خطر افتادن سلامت مردم و همچنین ایجاد مشکلات زیست محیطی می شود عنوان کرد: در این راستا ضرورت دارد که هر چه زودتر موضوع ساماندهی این کشتارگاهها در سطح استان عملیاتی ود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه در حال حاضر ۹ کشتارگاه دام در سطح استان لرستان وجود دارد گفت: این در حالیست که از این تعداد تنها دو مورد صنعتی بوده و ما قی سنتی هستند.

اصلانی با بیان اینکه در این راستا ضرورت دارد کمیته ای متشکل از دستگاههای مرتبط برای ساماندهی این کشتارگاههای سنتی در استان راه اندازی شود گفت: در حال حاضر برخی کشتارگاههای سنتی استان به طور ۱۰۰ درصد با معیارهای مدنظر بهداشتی و زیست محیطی مطابقت ندارند.

وی با بیان اینکه در مجموع فعالیت این کشتارگاههای سنتی در استان قابل قبول بوده اما باید به طور ۱۰۰ درصدی معیارهای بهداشتی و زیست محیطی در آنها رعایت شود گفت: در این راستا کمیته ای در آینده نزدیک باید در استان برای بررسی و احصا مولفه های لازم بری فعالیت کشتارگاههلای سنتی استان راه اندازی شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه برای ساماندهی کشتارگاههای سنتی استان اعتبارات لازم تخصیص داده خواهد شد گفت: این اعتبارات از سوی استانداری لرستان و همچنین شهرداری ها تامین خواهد شد.