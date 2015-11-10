انهدام ۵۴ باند مواد مخدر در همدان/مجهول الهویه ماندن یک جسد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمدمهدیان نسب ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران استان همدان حاضر شد و در خصوص عملکرد هفتماهه این نهاد و راه اندازی قرارگاه اربعین در این مجموعه توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به اینکه از ۲۰ روز پیش قرارگاه اربعین در همه شهرستانهای استان و در مجموعه نیروی انتظامی فعالیت خود را آغاز کرده است، بیان کرد: همه شهرستانهای استان دراینبین درگیر هستند و مقررشده در مسیر حرکت زائران و در مسیر آزادراه کربلا و شهرهایی چون همدان، بهار و اسدآباد مکانهایی برای پذیرائی از آنان برپا شود.
فرمانده نیروی انتظامی استان همدان ادامه داد: ۴۵ دستگاه خودرو که بخشی از آن توسط فرمانداریها تأمینشده به کمک این نهاد آمده تا برای تأمین امنیت جادهها مورداستفاده قرار گیرد و در گرههای ترافیکی نیروها مورداستفاده قرار گیرد.
سردار مهدیان نسب در ادامه اظهار داشت: در هفتماهه گذشته سه تن مواد مخدر در استان همدان کشف شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش کشف را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه در هفتماهه اخیر ۵۴ باند مواد مخدر در استان منهدم شده که آخرین مورد آن شب گذشته بود و منجر به کشف ۱۰۳ کیلو مواد مخدر شد، بیان داشت: در هفت ماه گذشته ۲۹۴ مورد از خودروهای عبوری محورهای مواصلاتی استان مورد بازرسی قرارگرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی استان همدان همچنین از اجرای ۴۵۰ طرح در راستای برخورد با خردهفروشان مواد مخدر خبرداد و اظهار داشت: در حوزه پیشگیری از وقوع دزدی نیز با توجه به ساماندهی نگهبانان کارخانهها، شرکتها و شب گردها کاهش ۲۳ درصد وقوع دزدی در استان به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه ۱۰درصد جرمهایی جنایی استان در یک سال اخیر کشفشده است، گفت: فقط در یک مورد هنوز جسدی مجهولالهویه را نتوانستهایم شناسایی کنیم.
وی با اشاره به اینکه دوره های بصیرت افزایی در راستای تعالی رفتاری برگزار میشود، اظهار داشت: آموزشهای بصیرت افزایی بهصورت برونسازمانی و با کمک اساتید دانشگاه حوزه علمیه برپا میشود.
فرمانده نیروی انتظامی استان همدان گفت: در هفت ماه اخیر ۱۷ هزار نفر بهصورت رایگان به مرکز مشاوره این مجموعه مراجعه کردهاند و از خدمات آن بهره بردهاند که مشاورهها در حوزه حقوقی، تحصیلی و خانوادگی بوده است.
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