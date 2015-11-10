استاندار سمنان شهادت مدافع حرم «محمد طحان» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در پیامی به مناسبت شهادت «محمد طحان» عضو تیپ ۱۲ سپاه قائم(عج) این استان در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س)، افزود: این مهم را به محضر حضرت بقیه الله(عج)، امت شهیدپرور استان به ویژه مردم همیشه در صحنه سمنان، همرزمان و پاسداران دلاور سپاه قائم آل محمد(عج) و خانواده آن شهید تسلیت عرض می کنم.

استاندار سمنان در این پیام افزود: از خداوند منان غفران الهی و همجواری روح مطهر آن شهید والامقام با ارواح شهدای کربلای حسینی و صبر و سلامتی برای بازماندگان شریف مسئلت می کنم.

شهید سرگرد پاسدار محمد طحان، از اعضای تیپ ۱۲ سپاه قائم(عج) استان سمنان در دفاع از حرم حضرت زینب(س) به دست گروه تروریستی داعش در سوریه به شهادت رسید.

پیکر شهید محمد طحان ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۹۴ از محل معراج الشهدای سمنان تشییع و در گلزار شهدای امامزاده یحیی(ع) خاکسپاری می شود.

مجلس تذکر این شهید نیز فردا شب بعد از نماز مغرب و عشا و آئین سوم و هفتم نیز روز جمعه ۲۲ آبان ۹۴ از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ در شبستان اعظم امامزاده یحیی(ع) سمنان برگزار می شود.