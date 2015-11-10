لرستان میزبان مسابقات کبدی غرب کشور خواهد بود

محمد جافری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کبدی منطقه سه ویژه پنج استان غرب کشور در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه روز چهارشنبه وزن کشی مسابقات انجام می شود، عنوان کرد: مسابقات روزهای پنج شنبه و جمعه در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار خواهند شد.

رئیس هیئت کبدی لرستان با بیان اینکه استان های ایلام، همدان، کرمانشاه، کردستان و لرستان در این مسابقات حضور خواهند داشت، عنوان کرد: دو تیم برتر مسابقات به مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی راه خواهند یافت.

جافری تصریح کرد: قباد عزیزی مربی تیم ۱۲ نفره لرستان در این مسابقات است همچنین علیدوست محمدی پیشکسوت و کاپیتان سابق تیم ملی کبدی کشور به عنوان دبیر هیئت کبدی لرستان در کنار تیم لرستان خواهد بود.