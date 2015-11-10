  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

در گفتگو با مهر مطرح شد:

لرستان میزبان مسابقات کبدی غرب کشور خواهد بود

لرستان میزبان مسابقات کبدی غرب کشور خواهد بود

خرم آباد - رئیس هیئت کبدی استان لرستان از میزبانی این استان در مسابقات کبدی غرب کشور خبر داد.

محمد جافری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کبدی منطقه سه ویژه پنج استان غرب کشور در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه روز چهارشنبه وزن کشی مسابقات انجام می شود، عنوان کرد: مسابقات روزهای پنج شنبه و جمعه در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار خواهند شد.

رئیس هیئت کبدی لرستان با بیان اینکه استان های ایلام، همدان، کرمانشاه، کردستان و لرستان در این مسابقات حضور خواهند داشت، عنوان کرد: دو تیم برتر مسابقات به مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی راه خواهند یافت.

جافری تصریح کرد: قباد عزیزی مربی تیم ۱۲ نفره لرستان در این مسابقات است همچنین علیدوست محمدی پیشکسوت و کاپیتان سابق تیم ملی کبدی کشور به عنوان دبیر هیئت کبدی لرستان در کنار تیم لرستان خواهد بود.

کد مطلب 2962674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها