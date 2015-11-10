  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

درخواست تیم فوتسال گیتی‌پسند برای تعویق دیدار در هفته شانزدهم

درخواست تیم فوتسال گیتی‌پسند برای تعویق دیدار در هفته شانزدهم

مسئولان تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان خواستار تعویق یک روزه دیدار خود در لیگ برتر فوتسال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان که چهار بازیکن در تیم ملی فوتسال ایران برای مسابقات گرندپری برزیل داشت، به دنبال تعویق یک روزه در دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر مقابل آذرخش بندرعباس شده است. مسابقات هفته شانزدهم روز پنجشنبه این هفته برگزار می‌شود.

پیش از این تیم تاسیسات دریایی هم که چند بازیکن در تیم ملی داشتند، در مذاکره با مسئولان کمیته فوتسال خواستار تعویق ۴۸ ساعته بازی خود در هفته شانزدهم شدند که با این درخواست موافقت شد.

رضا لک سرمربی تیم گیتی پسند با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: ما چهار بازیکن در تیم ملی داشتیم و برای همین از مدیرعامل باشگاه خواستم تا از کمیته فوتسال بخواهد دیدار ما یک روز به تعویق بیافتد. اختلاف زمانی با برزیل و انجام مسابقات سنگین قطعا باعث خستگی بازیکنان شده است و اگر یک روز با تعویق دیدار ما موافقت کنند، برایمان خوب است.

کد مطلب 2962676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها