به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان که چهار بازیکن در تیم ملی فوتسال ایران برای مسابقات گرندپری برزیل داشت، به دنبال تعویق یک روزه در دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر مقابل آذرخش بندرعباس شده است. مسابقات هفته شانزدهم روز پنجشنبه این هفته برگزار می‌شود.

پیش از این تیم تاسیسات دریایی هم که چند بازیکن در تیم ملی داشتند، در مذاکره با مسئولان کمیته فوتسال خواستار تعویق ۴۸ ساعته بازی خود در هفته شانزدهم شدند که با این درخواست موافقت شد.

رضا لک سرمربی تیم گیتی پسند با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: ما چهار بازیکن در تیم ملی داشتیم و برای همین از مدیرعامل باشگاه خواستم تا از کمیته فوتسال بخواهد دیدار ما یک روز به تعویق بیافتد. اختلاف زمانی با برزیل و انجام مسابقات سنگین قطعا باعث خستگی بازیکنان شده است و اگر یک روز با تعویق دیدار ما موافقت کنند، برایمان خوب است.