فضای مجازی آفت گرایش جوانان به مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر سه‌شنبه در انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان همدان بابیان اینکه دغدغه و نگرانی در حوزه مطالعه کشور و استان جدی است، افزود: با نگاه به تاریخ می‌بینیم که افتخارات کشور به دورانی برمی‌گردد که سرانه علم و دانایی کشور بالا بوده و ظهور و بروز علما و ادبا نیز در آن دوره خیلی پررنگ بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل مدرنیته بسیاری از مسائل و از جمله مطالعه به فراموشی سپرده‌شده است، اظهار داشت: متأسفانه در چند سال اخیر سرانه مطالعه و تحقیق کشور بسیار پایین آمده است به‌گونه‌ای که اکنون سرانه مطالعه و تحقیق در کشور ۱۷ دقیقه است که این میزان امیدوارکننده نیست و این در حالی است که مطالعه به سمت منابع مفید و غنی نیز وجود ندارد.

فرماندار همدان ادامه داد: امیدواریم هفته کتاب و کتاب‌خوانی تلنگری برای هدایت جامعه به سمت مطالعه باشد.

تعالی بابیان اینکه به ازای هر ۱۰۰ نفر در همدان ۶۸ جلد کتاب وجود دارد و این میزان کافی نیست، بیان داشت: از همین تعداد کتاب هم استفاده نمی‌شود و کتاب‌ها به ویترینی برای تزیین منازل تبدیل‌شده‌اند.

وی عنوان کرد: امیدواریم برنامه‌ریزی‌هایی که برای هفته کتاب تدارک دیده‌شده در بالا بردن فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی مؤثر باشد.

تعالی با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه‌ای مبنی بر ایجاد ایستگاه‌های کتاب در چند نانوایی همدان مطرح شد، گفت: در این راستا باید ۶ نانوایی را به‌عنوان پایلوت برای اجرای این طرح شناسایی کنیم تا شاهد افزایش سرانه مطالعه در استان باشیم.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح در سایر مکان‌ها همچون آرایشگاه‌ها و مطب پزشکان نیز ممکن است، افزود: در این زمینه باید کمیته‌ای بری مکان‌یابی ایجاد ایستگاه‌های مطالعه تشکیل دهیم.

شرایط مکانی کتابخانه مرکزی استان همدان بسیار استثنایی است

فرماندار همدان در ادامه به کتابخانه مرکزی همدان اشاره و بابیان اینکه در کشور فقط ۶ استان دارای کتابخانه مرکزی هستند، اظهار داشت: شرایط مکانی کتابخانه مرکزی استان همدان بسیار استثنایی است اما متأسفانه به لحاظ محوطه‌سازی بدترین شرایط را دارد.

تعالی در پایان‌بر ساماندهی محوطه و مسیر تردد کتابخانه مرکزی همدان تا سال آینده تأکید و عنوان کرد: در این زمینه شهرداری باید تدبیر لازم را بیندیشد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه بحث کتاب در منازل را باید زنده نگه‌داریم، گفت: بیشترین اوقات فراغت و مطالعه افراد در منزل است و با این اقدام می‌توانیم سرانه مطالعه را در جامعه افزایش دهیم.

حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم در ادامه با تأکید بر اینکه نگه‌داری کتاب در منزل کاری بسیار سخت و این طرح نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق دارد، افزود: در این راستا باید از ظرفیت هفته کتاب و کتاب‌خوانی برای ایجاد این فضا در منازل استفاده و این فرهنگ را در بین مردم نهادینه کنیم.

وی ادامه داد: با تحقق این امر به ۵۰ درصد از اهداف عالی توسعه کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه دست پیدا می‌کنیم.

رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان همدان نیز در این جلسه از اجرای ۳۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی، جشن ویژه هفته کتاب، نقد کتاب، مسابقه کتاب سازی و حضور مربیان در کتابخانه‌ها و غیره ازجمله این برنامه‌های است.

افتتاح نخستین کتابخانه سیار در راستای توانمندسازی مناطق حاشیه‌نشین شهر

رضوی در ادامه همچنین از افتتاح نخستین کتابخانه سیار در راستای توانمندسازی مناطق حاشیه‌نشین شهر در نیمه دوم امسال در این شهرستان خبر داد و افزود: همه مقدمات این کار فرهنگی فراهم‌شده است.

معاون پرورشی آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ همدان نیز در این جلسه، گفت: همزمان با برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی ۱۳۸ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال کتاب در سطح مدارس همدان توزیع می‌شود.

عباس بهاری افزود: این میزان کتاب در سه مقطع تحصیلی به ظرفیت ۷۰ کارتن ویژه مدارس ابتدایی، ۱۸ کارتن ویژه متوسطه اول و ۱۸ کارتن هم ویژه متوسطه دوم توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه توزیع کتاب‌ها در مدارس از امروز آغازشده است، اظهار داشت: همچنین نواختن زنگ مطالعه در مدارس، برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی آنلاین، برپایی نمایشگاه کتاب در دبیرستان دخترانه نمونه دولتی حجه‌فروش و غیره از دیگر برنامه‌های این معاونت در هفته کتاب است.

بهاری بابیان اینکه آموزش‌وپرورش برای تجهیز کتابخانه مدارس نیاز به کمک دارد، یادآور شد: باید کمک‌ها به‌صورت متمرکز باشد چرا آموزش‌وپرورش با توجه به نیاز‌سنجی مدارس، کتاب‌ها را توزیع می‌کند.

ابو‌الفضل کتابی معاون پرورشی آموزش‌وپرورش ناحیه یک همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه در هفته کتاب ۱۴ میلیون تومان کتاب در سه مقطع تحصیلی در مدارس توزیع می‌شود، گفت: برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی قصه زندگی امام حسین (ع) در دوره متوسطه از دیگر برنامه‌های هفته کتاب در این ناحیه است.