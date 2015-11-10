به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا آشتیانی، معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت پرداختن موضوعات قرآنی در میان جوانان گفت: باید همواره بکوشیم تا مسائل و موضوعات قرآنی را در میان دانشجویان و جوانان گسترش دهیم و دانشگاه ها در این عرصه باید تلاش جدی تری داشته باشند.

وی افزود: قرآن منبع انرژی و نور است و انس با این کتاب آسمانی نشاط زندگی را زیاد می کند و اگر انسان همواره به یاد خدا باشد، با نشاط زندگی را طی خواهد کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی دانشجویان گفت: برگزاری این مسابقات قرآنی در میان دانشجویان بسیار مهم و اثر بخش است و موجب گسترش مسائل فرهنگی در میان جوانان خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین آشتیانی قرآن را پناهگاهی مطمئن برای انسان برشمرد و گفت: در این دنیایی که با فراز و نشیب همراه است، قطعا انسان نیاز به یک پناهگاه دارد که قرآن کریم با دستوراتی که دارد می تواند این پناه را برای انسان ایجاد کند.

وی شبهه افکنی ها در طول تاریخ از زمان نزول قرآن و نبوت پیامبر اکرم(ص) وجود داشته است و اکنون نیز پس از انقلاب با ایجاد فشارهای فرهنگی به مردم باید بیدار بوده و بصیرت داشته باشیم.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: جدایی از قرآن عامل سقوط انسان است و در روایات اسلامی به این حقیقت اشاره شده است که اگر می‌خواهید در روز قیامت قرآن شفیع شما باشد و در جوار پیامبر(ص) جای بگیرید نباید قرآن را از دست بدهید.