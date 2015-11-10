توفان شن ۲۳۰ دهانه پل را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امین باقری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بار دیگر شاهد بروز پدیده ریزگردها همراه با توفان شن در شهرستان ریگان هستیم که مشکلات تنفسی را برای مردم به وجود آورده است.

وی از کاهش میدان دید افقی خبر داد و افزود: غلظت ریزگردها در حال افزایش است.

باقری گفت: تمامی نیروهای امدادی این شهرستان در حال آماده باش هستند.

وی با اشاره به وقوع مکرر پدیده ریزگردها در ریگان خواستار تجیهز این شهرستان به امکانات پایش ریزگردها شد و افزود: باید برای مقابله با این پدیده چاره ای اساسی اندیشیده شود.

فرماندار ریگان همچنین از مسدود شدن ۲۳۰ دهانه خبر داد و اظهار کرد: این پل ها بر اثر توفان شن مسدود شده اند که با تلاش کارکنان راهداری ۱۰۰ دهانه پل بازگشایی شدند.