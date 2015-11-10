۶۸۲ مسجد در استان همدان دارای امام جماعت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مراد کیانی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه منظور از عمران مسجد که در قرآن نیز به آن اشاره‌شده، عمرانی فیزیکی نیست، اظهار داشت: متأسفانه در حوزه مساجد بیشتر اقدامات به سمت عمران ساختمان مساجد است و آن‌طور که انتظار می‌رود به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص نمی‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در صدر اسلام می‌بینیم مسجدی که پیامبر اکرم (ص) بنا کرد حتی دیوار نداشت و تنها با حصار ساخته شد و بعدها به‌صورت ساختمان درآمد، گفت: اینکه چه مصالحی در ساختمان مسجد استفاده شود و چه تجهیزاتی درون مسجد قرار گیرد مهم است اما پرداختن به حوزه فرهنگی در مساجد ضرورت بیشتری دارد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به وجود یک هزار و ۷۹۰ مسجد در استان همدان، یادآور شد: سازمان تبلیغات در یک برنامه پنج‌ساله از ابتدای سال ۹۲ نسبت به پوشش تبلیغی مساجد در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت روحانیون اقدام کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کیانی با افزودن این نکته که طبق هدف‌گذاری‌ها اگر تا پایان این زمان ۵۰ درصد مساجد سراسر کشور دارای امام جماعت شوند کار بزرگی صورت گرفته، افزود: با در نظر گرفتن افزایش سالانه ۸۶ مسجد به مساجد دارای امام جماعت، سال ۹۲ تعداد مساجد دارای امام جماعت در استان به ۴۳۳ مسجد رسید.

وی اضافه کرد: این تعداد در سال گذشته به ۵۳۱ مسجد رسید و در حال حاضر ۶۸۲ مسجد در استان دارای امام جماعت هستند و امیدواریم تا پایان سال ۹۷ این پوشش به ۸۹۵ مسجد برسد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به اینکه در شهر همدان کمتر از ۱۵ مسجد خالی است، گفت: این مساجد یا در حال تخریب است و یا اینکه بستر اقامه جماعت را ندارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین کیانی با تأکید بر اینکه در روستاها باید حداقل هزینه زندگی امام جماعت و روحانی مساجد تأمین شود، ادامه داد: در حال حاضر ۱۸۰ روستا پوشش تبلیغی داده‌شده که اگر بخواهیم حتی یک روستا را اضافه کنیم نیاز به تأمین اعتبار است.

وی با اشاره به گستردگی مقوله فرهنگ، یادآور شد: انتظار داریم همه سازمان‌ها دست‌به‌دست هم دهند تا فعالیت‌های فرهنگی در مساجد با محوریت مسجد و امام جماعت شکل گیرد و با رصد آسیب‌ها از ظرفیت‌های فکری استفاده شود.

مدیر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مسجد در کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و تنها برای عبادت نیست، عنوان کرد: تفاوت مسجد با کلیسا همین رویکردهای مختلف فرهنگی است، چراکه اگر مسجد تنها برای عبادت بود به یک نمازخانه تنزل پیدا می‌کرد.

هادی فیض منش با تأکید بر اینکه باید مساجد را در استان به‌گونه‌ای تقویت کنیم که از آن‌ها به‌عنوان مسجد تراز اسلامی یاد شود، گفت: با در نظر داشتن ساختمان مسجد، خادمین مسجد، امام جماعت، هیئت‌امنا و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی یک مسجد تراز اسلامی معرفی می‌شود و به‌طور حتم در جامه اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت بالای مساجد در استان، اضافه کرد: امروز بیش از ۵۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد در همدان فعال است که هم تغذیه و هم نظارت می‌شوند.

مدیر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان افزود: همدان با پتانسیل بلا هم در حوزه مساجد و هم کانون‌های فرهنگی می‌تواند به‌عنوان پایلوت فعالیت‌های فرهنگی مسجد محوری فعالیت‌های شاخصی ارائه دهد.