به گزارش خبرنگار مهر، لیلا تقوی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر تصریح کرد: پاسگاه‌های پلیس راهور در داخل محدوده شهر اردبیل تحت مالکیت شهرداری است.

وی افزود: شهرداری در برنامه‌های متعددی نسبت به تجهیز پاسگاه‌ها اقدام کرده و اخیرا به دلیل نیازی که احساس می‌شد بار دیگر از شورای شهر تصویب اختصاص یک میلیارد و ۴۰ میلیون ریال به‌منظور تجهیز پاسگاه‌ها را درخواست کرده است.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل بابیان اینکه این درخواست در کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا طرح و با پذیرش بخشی از اعتبار موافقت شد، اضافه کرد: در جلسه علنی شورا نیز اعضای شورا نسبت به تخصیص نیمی از این مبلغ معادل ۵۲۰ میلیون ریال موافقت کردند.

به گفته تقوی این مبلغ جهت خرید تجهیزات موردنیاز پاسگاه‌ها از جمله میز و صندلی صرف خواهد شد و با هدف بهبود کیفی خدمات‌رسانی پاسگاه‌ها انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه شورای شهر اردبیل تأکید به ارتقا کیفیت خدمات‌رسانی در سطح شهر دارد، متذکر شد: در این راستا باوجود محدودیت امکانات مالی تلاش داریم از منابع موجود به شکل بهینه استفاده کنیم.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل محدودیت مالی پروژه‌های شهرداری با اولویت و بر اساس نیاز اجرا می‌شود و در این خصوص شورا خود را حامی شهرداری می‌داند.