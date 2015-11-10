اسناد تاریخی آداب و رسوم عزاداری محرم در صد سال پیش

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین ماهنامه الکترونیکی بهارستان شرح حال ثریا و آلبومی از عکسهای وی از دوران نوجوانی تا عکسهای عروسی و عکسهایی از دورانی که وی ملکه ایران بود منتشر شده است.

حکایت تخت مرمر کاخ گلستان و قصه شاهانی که بر روی این تخت تاجگذاری کرده اند به همراه تصاویر مربوط به این تخت تاریخی بخش دیگر این مجله الکترونیکی است.

اسناد تاریخی درباره آداب و رسوم محرم و مراسمها و سنتهای خاص ایام عزاداری حضت اباعبدالله الحسین و همچنین روایت مراسم عزاداری ماه محرم سال ۱۳۲۵ قمری / ۱۲۸۶ شمسی، زمان سلطنت محمدعلی شاه قاجار، از زبان وژن اوبن، وزیرمختار فرانسه در ایران از دیگر بخش های نشریه الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است.

برای ورق زدن یان نشریه الکترونیکی کافی است به این آدرس اینترنتی سری بزنید.