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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۳۷

در شماره جدید ماهنامه الکترونیکی بهارستان منتشر شد؛

اسناد تاریخی آداب و رسوم عزاداری محرم در صد سال پیش

اسناد تاریخی آداب و رسوم عزاداری محرم در صد سال پیش

به همت مطالعات تاریخ معاصر ایران تازه ترین شماره ماهنامه الکترونیکی بهارستان منتشر شد. در این شماره اسنادی تاریخی درباره آداب و رسوم محرم و عزاداری در دوره قاجار منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین ماهنامه الکترونیکی بهارستان شرح حال ثریا و آلبومی از عکسهای وی از دوران نوجوانی تا عکسهای عروسی و عکسهایی از دورانی که وی ملکه ایران بود منتشر شده است.

حکایت تخت مرمر کاخ گلستان و قصه شاهانی که بر روی این تخت تاجگذاری کرده اند به همراه تصاویر مربوط به این تخت تاریخی بخش دیگر این مجله الکترونیکی است.

اسناد تاریخی درباره آداب و رسوم محرم و مراسمها و سنتهای خاص ایام عزاداری حضت اباعبدالله الحسین و همچنین روایت مراسم عزاداری ماه محرم سال ۱۳۲۵ قمری / ۱۲۸۶ شمسی، زمان سلطنت محمدعلی شاه قاجار، از زبان وژن اوبن، وزیرمختار فرانسه در ایران از دیگر بخش های نشریه الکترونیکی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران است.

برای ورق زدن یان نشریه الکترونیکی کافی است به این آدرس اینترنتی سری بزنید.

کد مطلب 2962697
سارا فرجی

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