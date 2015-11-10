به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز با حضور کارشناسان زیست‌محیطی ایران و نروژ کارگاه دو روزه آموزشی مشاوره فنی پاسخ زیست محیطی و سیاست هوشمندانه به تغییرات اقلیمی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شده است.

وی به اشاره به میزبانی پارس جنوبی از این کارگاه آموزشی، اضافه کرد: این کارگاه با همکاری و مشارکت منطقه ویژه پارس و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر افزود: این کارگاه آموزشی در راستای اجرای برنامه‌های مشترک منطقه ویژه پارس و سازمان محیط زیست برگزار شده است و هدف آن برنامه‌ریزی و آموزش و فعالیت‌های زیست‌محیطی در کنترل آلایندگی‌ها است.

وی به حضور کارشناسان زبده محیط زیست کشور نروژ در این کارگاه آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: در این همایش میزبان حضور سازمان‌های مردم‌نهاد بومی و معاون آموزشی و پژوهشی محیط زیست هستیم.

دلشب خاطرنشان کرد: این برنامه به صورت کارگاه آموزشی و گفتگو محور برگزار می شود که نتایج بسیار خوبی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: کاردار نروژ در ایران نیز این گروه کارشناسی را همراهی می‌کند که بیانگر اهمیت این برنامه مهم است.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر گفت: امیدواریم در آینده با استفاده از دانش بومی و استفاده از کارشناسان بین‌المللی و همکاری مشترک سمن‌های بومی بتوانیم اقدامات مناسبی را در زمینه محیط زیست داشته باشیم.

توجه به مسائل زیست محیطی در اولویت صنعت نفت است

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس نیز در این نشست اظهار داشت: کارگاه پاسخ زیست محیطی و سیاست هوشمندانه به تغییرات اقلیمی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در راستای توجه به رسالت های اجتماعی و زیست محیطی صنعت نفت برگزار شده است.

مهدی یوسفی با اشاره به اینکه مسائل زیست‌محیطی یکی از اولویت‌های مهم صنعت نفت است، اضافه کرد: در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز به عنوان یکی از مناطق عظیم صنعتی و اقتصادی همواره تمام سعی بر رعایت این اصل بوده است.

وی با اشاره به حضور تیم‌های کارشناسی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی، ادامه داد: برگزاری این کارگاه‌ها می‌تواند علاوه بر آسیب‌شناسی بستر را برای بهبود شرایط مهیا کند.

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در مناطق نفت و گاز

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست نیز اظهار داشت: توسعه پایدار و حفظ محیط زیست همواره در جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید است و باید به این مسائل توجه جدی صورت بگیرد.

مهناز مظاهری با اشاره به نگاه ویژه مدیریت منطقه ویژه پارس به مسائل و موضوعات زیست‌محیطی، خاطرنشان کرد: برگزاری این کارگاه یکی از دستاوردهای سفر ریس سازمان محیط زیست به نروژ بوده است.

وی افزود: کارشناسان و صاحب نظران حوزه محیط زیست کشور نروژ و ایران در این کارگاه به آموزش و مشاوره فنی شرکت‌کنندگان در پاسخ زیست محیطی مناسب و هوشمندانه به تغییرات اقلیمی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌پردازند.

کارگاه دو روزه آموزشی مشاوره فنی پاسخ زیست محیطی و سیاست هوشمندانه به تغییرات اقلیمی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و نروژ در سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.