به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کیانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها حسابرسی حساب‌های سازمان همیاری شهری به دلیل اینکه سهامدار اصلی این سازمان، شهرداری‌های استان هستند بر عهده شورای اسلامی استان است، اظهار داشت: باید توجه داشت که در حال حاضر ۱۰۶ شهر در استان اصفهان وجود دارد و طبق قانون حسابرسی نمایندگان این شهرداری‌ها اقدامات لازم را اجرایی و رصد می‌کنند.

جمع آوری حساب‌های راکد سازمان همیاری شهرداری‌ها

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه بودجه سازمان همیاری شهرداری‌های استان طی سه جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه این شورا مورد بررسی قرار گرفت،‌ ابراز داشت: جمع آوری حساب‌های راکد این سازمان از جمله مصوبات عنوان شده در این کمیسیون بود.

وی جمع آوری شرکت‌های زیان‌ده وابسته به سازمان همیاری شهرداری‌ها را نیز از دیگر مصوبات شورای اسلامی استان در جلسه حسابرسی سازمان همیاری شهرداری‌های استان اعلام کرد .

کیانی همچنین از لزوم تغییر در بخشی از اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌ها سخن به میان آورد و ادامه داد: در این راستا اساسنامه سازمان همیاری شهرداری‌ها باید به صورت عضویت حداقل دو شهردار از شهرداران استان به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره در این سازمان تغییر یابد.

درآمد بزرگراه اصفهان – تهران به سازمان همیاری‌ها برگشت

وی همچنین در خصوص حسابرسی بزرگراه اصفهان، کاشان و تهران ابراز داشت: سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی طی ۱۰ سال ۸۰ درصد سود دهی و درآمد این بزرگراه را دریافت کرده است و با پیگیری های استاندار از ابتدای سال جاری درآمد این بزرگراه به استان و سازمان همیاری شهرداری‌ها برگشت داده شد.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین چالش موجود در استان مشکلات راه و شهرسازی است، ادامه داد: در استان راه‌های روستایی و طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای استان دارای بیشترین اشکال هستند و از این رو شورای استان با همکاری اداره کل راه و شهرسازی پیگیر حل این مشکلات است.