خبرگزاری مهر- گروه استان ها: در پی بارش باران که از روز گذشته در استان آغازشده و تا فردا ادامه دارد شاهد لغزنده شدن محورهای مواصلاتی استان هستیم.

فرمانده پلیس‌راه آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی و کارشناس هواشناسی آخرین وضعیت آب‌وهوایی استان را در گفتگو با خبرنگار مهر بازگو کردند.

جاده‌های استان لغزنده است

سرهنگ بهرام زینلی رئیس پلیس‌راه استان قزوین در خصوص وضعیت راه‌های استان گفت: به دلیل بارش باران تمامی جاده‌های استان لغزنده است و عبور و مرور در آن‌ها بااحتیاط جریان دارد.

وی افزود: با توجه به تجربه هفته‌ها و ماه‌های گذشته که در هنگام بارندگی شاهد بروز سوانح متعددی بودیم لذا از رانندگان درخواست می‌شود در هنگام عبور از محورهای مواصلاتی استان ضمن رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی بااحتیاط کامل حرکت کنند.

زینلی بیان کرد: رعایت فاصله طولی از خودروی جلویی، خودداری از سبقت و سرعت غیرمجاز، صحبت نکردن با تلفن همراه در هنگام رانندگی و توجه به تابلوها و علائم رانندگی برای جلوگیری از سوانح ضروری است.

تصادف مرگبار در آزادراه قزوین، کرج

وی از بروز حادثه در محور قزوین به کرج هم خبر داد و اظهار داشت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو با گارد ریل آزادراه قزوین- کرج چهار کشته و زخمی بر جای گذاشت.

فرمانده پلیس‌راه استان قزوین گفت: این سانحه ساعاتی قبل در آزادراه قزوین کرج و در خط شمالی حوالی نیروگاه شهید رجایی رخ داد.

به گفته سرهنگ بهرام زینلی براثر این حادثه سه نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باختند و یک نفر هم مصدوم شد.

زینلی علت این سانحه را بی‌توجهی به رعایت فاصله با خودروی جلویی اعلام کرد.

بارش باران تا فردا در استان قزوین ادامه دارد

فهیمه طاهر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هوای استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش‌های باران در مناطق مختلف استان بودیم که این بارش‌ها تا فردا نیز ادامه دارد.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته میزان بارندگی در قزوین ۶.۷ میلی‌متر، در تاکستان ۴.۸، بوئین‌زهرا نیم میلی‌متر، آوج ۵.۶ میلی‌متر، معلم کلایه ۷.۸ میلی‌متر، راز میان ۹ میلی‌متر، کوهین ۵.۴ میلی‌متر، سیردان دو میلی‌متر و آبیک ۱۲.۲ میلی‌متر گزارش‌شده است.

طاهر خانی بیان کرد: برای امروز هم پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها تا ظهر فردا ادامه داشته باشد و به‌تدریج از فردا سامانه بارشی از منطقه خارج شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین تصریح کرد: به دلیل کاهش و افت دما که در امروز و فردا پیش‌بینی‌شده است شاهد بارش برف و مه غلیظ در ارتفاعات به‌ویژه در آوج، کوهین و معلم کلایه در الموت باشیم.

وی تصریح کرد: امروز شهر آوج با دو درجه سردترین و بوئین‌زهرا با ۱۸ درجه بالای صفر بیشترین دما را داشتند.

طاهر خانی گفت: هوای استان قزوین از فردا چهارشنبه صاف خواهد شد اما در روز پنجشنبه وزش باد شدیدی در استان پیش‌بینی‌شده است.