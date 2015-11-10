به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شفاده بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از مسیر پیاده‌روی مجموعه گردشگری دریاچه شورابیل مرکز استان تصریح کرد: مسیر رینگ سلامت دور دریاچه شورابیل و سپس اتصال به رودخانه بالخلو چای است و در نظر داریم در طول این مسیر محلی برای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری تعبیه کنیم تا فرهنگ ورزش همگانی ترویج شود.

وی بابیان اینکه به‌ منظور بهسازی این مسیر شاخص‌های پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری سالم از اداره ورزش و جوانان دریافت شده است، متذکر شد: به‌عنوان‌مثال در حال حاضر از خاک اخرا در مسیر پیاده‌روی دور دریاچه شورابی استفاده‌ شده است.

شفاده به زهکشی و بهسازی مسیر پیاده‌روی اشاره کرد و افزود: در دور دریاچه شورابیل مسیر رینگ هفت کیلومتر است که تاکنون ۲.۵ کیلومتر از آن اجرا شده است.

مدیر عمران شهرداری اردبیل از احداث رستوران‌ هایی در رینگ سلامت اردبیل خبر داد و تأکید کرد: در این راستا از ظرفیت سرمایه گذاران و بخش خصوصی استفاده خواهد شد.

وی اضافه کرد: در نظر داریم با مسدود کردن ورودی دریاچه شورابیل از ورود خودرو جلوگیری کنیم تا محوطه اطراف دریاچه از منظر شاخص‌های سلامت زیست‌محیطی نیز ارتقا یابد.

وی به تعبیه چهار پارکینگ خودرو در اطراف دریاچه اشاره کرد و یادآور شد: به دور رینگ پیاده‌روی رینگ دیگری برای عبور خودروها و اتصال به کمربندی دوم طراحی‌ شده که می‌توان از دریاچه نیز دید مطلوبی به مسافران و رانندگان بدهد.

شفاده دریاچه شورابیل را از سرمایه‌های گردشگری مرکز استان دانست و عنوان کرد: تمامی برنامه‌های شهرداری با هدف استفاده بهینه و حداکثری از این سرمایه خدادادی و طبیعی است.