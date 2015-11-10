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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

نیروهای امدادی هلال احمر فارس آماده باش هستند

نیروهای امدادی هلال احمر فارس آماده باش هستند

شیراز - مدیرکل جمعیت هلال احمر استان فارس از آماده باش نیروهای امدادی این اداره کل به دلیل بارش شدید باران خبرداد.

فیض الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نیروهای امدادی هلال احمر فارس برای امدادرسانی احتمالی در آماده باش کامل هستند، گفت: با توجه به پیش بینی بارش شدید باران نیروهای امدادی این اداره کل از ساعاتی قبل در آماده باش کامل هستند.

وی ادامه داد: در این راستا ۲۲ پایگاه امداد جاده ای و ۹ پایگاه امداد کوهستان در سطح استان فارس در آماده باش کامل هستند و در صورت نیاز مردم نسبت به امدادرسانی اقدام خواهند کرد.

مدیرکل جمعیت هلال احمر استان فارس با اشاره به ایجاد مشکلاتی برای عشایر منطقه دشت ارژن اظهار داشت: در این خصوص نیروهای هلال احمر برای ارزیابی به منطقه مذکور اعزام شده اند.

وی افزود: علاوه بر این همه شعب  هلال احمر استان فارس نیز به صورت ۲۴ ساعته در آماده باش کامل هستند.

جعفری با اشاره به وزش تندباد در زرین دست اظهار داشت: به دنبال وزش شدید تندباد در منطقه زرین دشت تعدادی از مردم دچار مشکل شده که در این خصوص نیروهای امدادی به محل اعزام و نسبت به امدادرسانی به مردم اقدام کردند.

کد مطلب 2962730

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