برنامه زمانبندی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی لرستان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی لرستان با اشاره به مزایای اجرای این طرح در استان اظهار داشت: اجرای این طرح در صیانت و نگهداری از اراضی کشاورزی، برنامه ریزی و مدیریت در این حوزه، تعیین حدود اراضی کشاورزی و ... بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای این طرح در سطح استان لرستان عنوان کرد: در اجرای این طرح باید همه ابعاد مختلف را مدتظر قرار داد و از بخشی نگری دوری کرد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه برای اجرای این طرح به نحو احسن در استان باید کمیته ای متشکل از کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط راه اندازی شود گفت: در این کمیته کارشناسانی از امور اراضی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ... باید حضور داشته باشند.

اصلانی همچنین به تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی لرستان اشاره کرد و گفت: بر اساس توافق نامه ای که در این زمینه منعقد شده استانداری لرستان اقدام به تامین اعتبار مورد نیاز در این زمینه خواهد کرد.

وی با تاکید بر تهیه برنامه زمانبدی اجرای این طرح در استان لرستان تصریح کرد: همچنین باید جزئیات و اعتبارات مورد نیاز در این زمینه احصا شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین بر لزوم همکاری سازمان نقشه برداری برای اجرای این طرح در استان تاکید کرد و گفت: همچنین باید پکیج اطلاعاتی از مجموعه قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستور العمل های اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در استان مستند سازی شود تا به عنوان یک نقشه راه مدنظر قرار گیرد.

اصلانی همچنین بر لزوم ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته هر دو هفته یک بار از سوی سازمان جهاد کشاورزی به معاونت عمرانی در این زمینه تاکید کرد.