کلیات سعدی و مسائل الممالک استخری در یونسکو ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با عنوان اینکه سازمان اسناد رسمی کشور یک نهاد ملی با ظرفیت چند صد میلیون سند با قدمت بالا است، اظهار داشت: این سند ها شامل دو میلیون و ۸۰۰ هزار کتاب، ۵ میلیون نشریه، ۳۸ هزار نسخه خطی و ۳۴ هزار نسخه سنگی است.

وی با بیان اینکه تا کنون ۷ اثر از ایران در یونسکو ثبت شده است، افزود: در مهر ماه سال جاری نیز دو اثر دیگر ایران بنام کلیات سعدی و مسائل الممالک استخری در سازمان فرهنگی ملل متحد(یونسکو) به ثبت جهانی رسیده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به اینکه کتاب بستر اصلی توسعه فرهنگی است، عنوان کرد: به همین خاطر تمام افراد فرهیخته، روحانیون و مسئولان باید تلاش کنند که بتوانند میزان مطالعه کتاب را در کشور افزایش دهند.

صالحی امیری گفت: آمادگی این را داریم که نسخه‌های خطی و سندهای با قدمت بالا چه به صورت خریداری و چه اهدایی از افراد جذب و به صورت صحیح از آنها نگهداری کنیم.