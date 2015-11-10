اقلام غذایی بین عشایر ارتفاعات سپیدان توزیع شد

صالح مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرفتاری تعدادی از عشایر این شهرستان در ارتفاعات گفت: متاسفانه با وجود هشدارهای مکرر تعدادی از عشایر این شهرستان مناطق خوبی را برای اقامت انتخاب نکرده از این رو به دلیل شدت بارندگی در ارتفاعات گرفتار شدند.

وی ادامه داد: پس از گزارش گرفتاری این عشایر در ارتفاعات شهرستان سپیدان بلافاصله اقلام غذایی بین آنها توزیع و رد حال حاضر در شرایط مناسبی به سر می برند.

فرماندار شهرستان سپیدان با اشاره به آبگرفتگی برخی از معابر این شهرستان اظهار داشت: با هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری و دیگر ارگانها مسیرهایی که دچار آبگرفتگی شده بودند بازگشایی شد.

وی با اشاره به آبگرفتگی یک پل در مسیر شیراز گفت: این پل نیز دچار آبگرفتگی شده بود که طی هماهنگی با دستگاه های ذی ربط این مسیر نیز بازگشایی و ترددهم در حال انجام است.

مشتاقی ادامه داد: با توجه به اینکه احتمال بارش برف نیز در این شهرستان وجود دارد تدابیر لازم اتخاذ و دستگاه های ذی ربط در آماده باش کامل هستند.