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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

با حضور مردم ولایتمدار استان البرز؛

پیکر شهید مدافع حرم «حجت الاسلام علی تمامزاده» تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم «حجت الاسلام علی تمامزاده» تشییع شد

کرج - پیکر شهید مدافع حرم «حجت الاسلام علی تمامزاده» با حضور مردم ولایتمدار استان البرز در شهرستان فردیس تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار استان البرز به همراه نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، فرماندار و امام جمعه شهرستان فردیس صبح امروز پیکر شهید والامقام حجت الاسلام علی تمامزاده را در شهرستان فردیس تشییع کردند.

این شهید والامقام، امام جماعت مسجد امام حسین(ع) منطقه اسلام آباد کرج بود که پس از ماه‌ها حضور در سوریه جمعه هفته گذشته حین دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) در درگیری با تکفیری ها به شهادت رسید.

شهید حجت الاسلام علی تمامزاده در قالب تیپ فاطمیون در سوریه علیه داعش جنایتکار از حرم حضرت زینب (س) دفاع می کرد. پیکر این شهید والامقام فردا چهارشنبه پس از تشییع در کرج در امامزاده محمد(ع) کرج به خاک سپرده می شود.

حجت الاسلام علی اکبر ایمانی امام جمعه شهرستان فردیس، شهید حجت الاسلام علی تمامزاده را الگویی برای حوزه علمیه، شیعه و روحانیت دانست و اظهار کرد: روح دفاع از سرزمین اسلامی و ارزش های دینی در وجود همه ملت شریف ایران نهادینه شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در طول دوران دفاع مقدس روحانیون و طلاب در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پرشوری داشتند، گفت: آل سعود به جای کمک به مردم فلسطین، حامی و پشتیبان تکفیری ها شده است.

حجت الاسلام و المسلمین ایمانی در پایان گفت: ملت قهرمان ایران اسلامی در راه ارزش ها آماده جانفشانی است چرا که استکبار جهانی برای ملت های مظلوم نقشه کشیده است باید با ادامه دادن راه شهدا در مقابل زیاده خواهی دشمنان دین بایستیم.

کد مطلب 2962744

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