۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۲۷

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در تعیین تکلیف املاک دره فرحزاد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: اطلاعاتی از مردم به ما رسیده مبنی بر اینکه خرید املاک بزرگ اسلام آباد و دره فرحزاد به املاک ریزدانه اولویت داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضادبیر بعد از استماع گزارش شورایاران منطقه ۲ شهرداری تهران؛ با اشاره به مصوبه شورا مبنی بر ضرورت تملک خانه های دره فرحزاد و اسلام آباد اظهار داشت: این دو دره بر اساس مصوبه شورا باید به نفع مردم تملک شود اما اطلاعاتی از طرف مردم به ما می رسد که اطلاعات خوبی نیست.

وی تاکید کرد:‌ من از آقای چمران و سالاری که در کمیسیون ماده ۵ حضور دارند می خواهم برای این املاک تعیین تکلیف کنند و بر روند خرید ملک های بزرگ سفارشی نظارت داشته باشند.

دبیر تصریح کرد: در حال حاضر نام دو ملک بزرگ خریداری شده توسط شهرداری به من رسیده است که برای رسیدگی آن را در اختیار هیئت رئیسه شورا قرار می دهم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در پایان خطاب به شورایاران یادآور شد: آنقدر که شما می توانید مشکلات مردم را به ما منتقل کنید هیچ کس نمی تواند. به همین جهت من شما را همکار می نامم.

نورا حسینی

