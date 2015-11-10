به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه‌مندان برای شرکت در بخش صحنه‌ای جشنواره تئا‌تر دانشگاهی می‌توانند با مراجعه به سایت جشنواره پس از مطالعه فراخوان، فرم ثبت نام خود را به‌ صورت الکترونیکی تکمیل کنند.

متقاضیان حضور در بخش صحنه‌ای، باید فرم «پیشنهادنامه» را از بخش فراخوان سایت دریافت کرده و پس از مطالعه و رعایت موارد عنوان شده، متن نهایی را تا ۲۷ آبان ماه در بخش ثبت‌نام، قمست «فرم پیشنهادنامه» بارگذاری کنند.

«پیشنهاد نامه» در راستای اهمیت فرآیند تمرین تئا‌تر در این دوره از جشنواره تنظیم شده و به همراه گزارش‌ تمرین‌ها در کاتالوگ منتشر خواهد شد.

مهلت ثبت نام در بخش صحنه‌ای جشنواره تئا‌تر دانشگاهی قابل تمدید نیست. براین اساس از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود برای برگزاری هرچه منظم‌تر این رویداد طبق زمان‌بندی اعلام شده اقدام به ثبت‌نام کنند.

برای نخستین‌بار است که ثبت‌نام گروه‌های نمایشی در جشنواره تئا‌تر دانشگاهی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر دانشگاهی ایران، اردیبهشت سال آینده به دبیری بهنام نوایی برگزار می‌شود.