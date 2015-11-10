وزیر ارشاد و رییس سازمان سینمایی به جشنواره فیلم کوتاه پیام دادند

به گزرش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی جداگانه به جشنواره «فیلم کوتاه تهران» پیام داد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی پیامی پژواک وحدتبخش جشنواره «فیلم کوتاه تهران» را در نزد فیلمسازان ملل دیگر محسوس خواند.
در متن این پیام آمده است:
«به نام خالق زیباییها
عشق میورزم و امید که این فن شریف/ چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
ذره را تا نبود همت عالی حافظ/ طالب چشمه خورشید درخشان نشود
سپاس خدای یکتا و هنرآفرین که آدمی را در فطرت، ممیز به عشق و عقل گردانید و وی را به زیور مهر و هنر آراست تا زنگار از آینه دل بزداید و در وادی هنر به کشف ذات حقیقت و حصول زیباییهای معنوی بپردازد و با پای ارادت در این آستان گام بردارد تا از تشعشع خورشید جمال و کمال و جلال آن معبود و به قدر وسع و اهتمام خویش بهره مند شود.
به گواه تاریخ، هماره اصحاب هنر و فرهنگ در مسیر کاروان بشریت چونان چراغی فروزنده فراروی انسانها و راهگشای نسلها بودهاند و در قوام و مانایی تمدن و فرهنگ ملتها سهمی سترگ و نقشی بیبدیل داشتهاند و تا واپسین نفس بهمثابه سالکان طریق عشق و رنج هرگز از آلام و سختیها نهراسیدهاند و انوار درخشان هنر تبلور و تجلیات شوق و بارقه عشق را در وجودشان مشتعل نموده و این مسیر را تا رسیدن به شاهراه سعادت و کمال بشری پیمودهاند.
این روزها به لطف خداوند متعال و در دورانی که نسیم تدبیر و امید در باغستان سبز ایران اسلامی وزیدن گرفته است، نهال سرسبز سینمایی که ریشه در اخلاق و فضایی انسانی دارد در هالهای از قداست و خنکای دوستی، جوانههایش به برگ و بار مینشیند و لحن پاک و زبان صمیمی آن در گسترهای وسیع فراگیر میشود.
«جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران» در طول سالیان گذشته توانسته است به عنوان رخدادی پرطراوت ترجمان فرهنگ عمیق و اصیل سرزمین ما باشد.
جشنوارهای که پژواک وحدتبخش آن در فرهنگ سایر ملل به وضوح احساس میشود و اصحاب فرهنگ و هنر پیامش را به گوش جان خواهند شنید.
اکنون در سالی که آراسته به نام «همدلی دولت و ملت» است ایران اسلامی میزبان جشنوارهای شکوهمند است که پیام رسا و صمیمانهاش را به مردم جهان خواهد رساند.
امید آن که تداوم و استمرار این جشنواره بتواند متولیان فرهنگ را در رسالت سخت و سنگینی که بر دوش دارند از این آزمون پیروز به درآورد و دادار مهربان هماره سایه مهر خود را بر خاک پاک این سرزمین هنرپرور بگستراند.
در پایان لازم میدانم کوششهای بیدریغ همه دستاندرکاران این جشنواره را ارج نهاده و از خداوند متعال برای آنان آرزوی سعادت و موفقیت دارم.
فیلم کوتاه رسانه ای تاثیرگذار
همچنین حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری با برشمردن فیلم کوتاه به عنوان رسانهای تاثیرگذار بر اهمیت آن در دنیای امروز تاکید کرد.
در متن این پیام آمده است:
«جشنواره بینالمللی تهران یک رخداد کمیاب و کیمیاوار است با گسترهای فراتر از مرزها و جغرافیای خیال و جوانانی که در مدرسه سینمای ایران خود اولین آموزگاران ابتکار و آفرینش و جراتاند و حتی مرزبانان سینمایی که خود مولود آن سینما و آن نسلاند .
خداوند به همه شما دستاندرکاران این جشنواره خوب پاداش نیک دهد.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس/ که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
این نسیم سحری بندگی من برسان/ که فراموش مکن وقت دعای سحرم
در جهان امروز که سرعت در انتقال اطلاعات و پیامها اهمیت فراوان پیدا کرده است، «فیلم کوتاه» به عنوان رسانهای تاثیرگذار بر عرصههای مختلف شناخته میشود. در این فرایند فیلمسازان و به خصوص سینماگران عرصه فیلم کوتاه نقشی پراهمیت پیدا کردهاند، چرا که هنرمندان این حوزه با خلق آثار داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی تاثیر شگرفی بر پیرامون خود و لایههای مختلف جامعه میگذارند.
اگر تا دیروز فیلم کوتاه نهال جوانی به شمار میآمد، حالا دیگر به درخت تنومند و استواری بدل شده که سایه آن را میتوان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شناسایی کرد. خوشبختانه جوانان بیشترین گستره تولید و عرضه فیلم کوتاه را در سینمای شریف ایران بر عهده دارند و با اتکا به دانش، تجربه و انرژی همین قشر میتوان امیدوار بود آینده سینمای ایران چشمانداز بلند و افق روشنتری در بر خواهد داشت.
«جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران» امسال سی و دومین دوره برگزاری خود را تجربه میکند، این اتفاق با سومین سال فعالیت دولت تدبیر و امید همزمان شده و امیدوارم در فضای جدید شاهد تقویت و شکوفایی سینمای ایران و بهویژه سینمای فیلم کوتاه باشیم.»
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