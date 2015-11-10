به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ظهر سهشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر با دارا بودن صنایع عظیم ارزشمند و تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور انتظار میرود که به مقوله فرهنگی نیز توجه ویژهای شود.
وی با بیان اینکه مستحکمترین کانون حیات جامعه در ایران کانون خانواده است، افزود: در چند دهه اخیر خانواده ایرانی سیبل تمام هجمههای دشمن بوده است اما همچنان خانواده بزرگترین سرمایه اجتماعی ایران است و فروپاشی خانواده به مفهوم فروپاشی اجتماعی ایران است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه آمار طلاق در ایران رو به رشد است، گفت: امروزه ذائقه فرهنگی جامعه دستخوش تغییر شده است و با آمدن اینترنت و شبکههای اجتماعی موجب تغییر در الگو و سبک زندگی شده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون ما به اسوه و الگوی عملی و نه کلامی برای جوانان نیازمندیم، خاطرنشان کرد: اگر در بین مسئولان کشور رفتارهای بد وجود داشته باشد، نمیتوان انتظار داشت تخریب سیاسی، پارتی، دروغگویی و دیگر رفتارهای زشت در جامعه وجود نداشته باشد.
صالحی امیری اظهار کرد: امروزه خانوادهها با یکدیگر زیست فیزیکی دارند نه زیست فرهنگی و هر یک از اعضای خانواده در فضای مجازی با همسالان خود زندگی میکند.
وی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ ازدواج سفید که بسیار سیاه است توسط برخی روانشناسان نادان رواج داده شده است، گفت: در تشکیل خانواده سبک ایرانی و اسلامی تعهد به طرف مقابل حرف اول را میزند در صورتی که ازدواج سفید خلاف این سبک است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: اکنون ما دچار بحران کمیگرایی شدهایم، یعنی اقدامات بسیار زیاد است اما از اثر بخشی کمی برخوردار است.
وی با بیان اینکه بوشهر یکی از سنگرهای فرهنگی کشور محسوب میشود، بیان کرد: این استان باید نه تنها در ایران بلکه در منطقه نیز در زمینه فرهنگی باید بدرخشد نه اینکه کانون مشکلات باشد.
صالحی امیری با اعتراض به کمرنگ شدن نقش مسجد در بین خانوادهها گفت: بین خانواده و دادگاه در هنگام طلاق باید دو فیلتر مشاور مذهبی و مشاور خانواده قرار گیرد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه تمام ارگان های فرهنگی و تربیتی مسئول هستند، افزود: نباید وظایف بین ارگانها پاسکاری شود.
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