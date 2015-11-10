به گزارش خبرگزاری میزان، مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت «سردار سرلشگر پاسدار حاج حسن تهرانی مقدم» رئیس سابق سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه پاسداران و یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه، روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح، با حضور فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری و آحاد امت حزب الله در حسینیه امام رضا (ع) در ضلع شرقی پارک چیتگر، بلوار کوهک، خیابان شهید دستواره (علوم و فنون) برگزار می‌شود.

سخنران ویژه این مراسم، سرلشگر پاسدار غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.