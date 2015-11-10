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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

با حضور مردم و مسئولان؛

چهارمین سالگرد شهادت «پدر موشکی ایران» ۲۱ آبان برگزار می‌شود

چهارمین سالگرد شهادت «پدر موشکی ایران» ۲۱ آبان برگزار می‌شود

مراسم چهارمین سالگرد شهادت «سردار حسن تهرانی مقدم» و یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه، پنج‌شنبه هفته جاری در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری میزان، مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد شهادت «سردار سرلشگر پاسدار حاج حسن تهرانی مقدم» رئیس سابق سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات صنعتی سپاه پاسداران و یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه، روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح، با حضور فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری و آحاد امت حزب الله در حسینیه امام رضا (ع) در ضلع شرقی پارک چیتگر، بلوار کوهک، خیابان شهید دستواره (علوم و فنون) برگزار می‌شود.

سخنران ویژه این مراسم، سرلشگر پاسدار غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

کد مطلب 2962772

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