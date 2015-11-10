تاکید برانکو روی روش نگهداری چمن محل تمرین پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خبیری در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق، افزود: بحث بازپیرایی زمین درفشی‌فر از مدت‌ها قبل در ذهن مسئولان باشگاه بود و لزوم انجام این امر از سوی علی اکبر طاهری به عنوان یکی از نیازهای استراتژیک تیم مورد توجه و تاکید بود. با توجه به همین تاکیدها از مدتی قبل طرح مطالعاتی در دستور کار قرار گرفت و در این مدت پیگیری‌ها از سوی مدیریت باشگاه انجام شد و بازدید و جلسات صبح امروز سه‌شنبه در همین راستا صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: در ابتدا جلسه‌ای با حضور آقایان امیری و علیپور از معاونان باشگاه، پیمانکار و اینجانب برگزار شد و در ادامه از برانکو ایوانکوویچ هم خواستیم با توجه به تجارب خود و نیازهایی که احساس می‌کند، نقطه نظرات خود را ارائه کند. برانکو هم ضمن بیان نظرات، از باشگاه به دلیل حساسیت روی این مساله و پیگیری حل مشکل تقدیر کرد. او همچنین روی این مساله تاکید داشت که پس از ترمیم و انجام عملیات عمرانی آنچه که حتی از این مرحله اهمیت بیشتری دارد، روش نگهداری از زمین چمن است که روی این مسئله اجماع وجود داشت و از سوی پیمانکار، توضیحات جامعی درباره این مساله ارائه شد. اینکه نحوه زهکشی، تنفس زمین و تغذیه چمن چگونه خواهد بود.

خبیری خاطرنشان کرد: برای بازپیرایی زمین، ایجاد یک زهکشی و زیرسازی مناسب و مسطح کردن زمین به طور ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد. بخش زیادی از چمن نیز جمع‌آوری می‌شود و برای تسریع در کار نسبت به انتقال چمن از جای دیگر اقدام خواهد شد.

سرپرست مجموعه درفشی‌فر در پایان تصریح کرد: نتیجه این جلسه، طرح مورد نظر و مسائل دیگر مربوط به این پروژه در اختیار آقای طاهری قرار می‌گیرد و پس از تائید باشگاه و جایگزین شدن زمین تمرین، کار آغاز خواهد شد.