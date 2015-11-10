  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۷

تاکید برانکو روی روش نگهداری چمن محل تمرین پرسپولیس

تاکید برانکو روی روش نگهداری چمن محل تمرین پرسپولیس

سرپرست مجموعه ورزشی درفشی‌فر گفت: برانکو ایوانکوویچ روی روش نگهداری از زمین چمن درفشی‌فر بعد از انجام عملیات عمرانی تاکید زیادی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خبیری در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق، افزود: بحث بازپیرایی زمین درفشی‌فر از مدت‌ها قبل در ذهن مسئولان باشگاه بود و لزوم انجام این امر از سوی علی اکبر طاهری به عنوان یکی از نیازهای استراتژیک تیم مورد توجه و تاکید بود. با توجه به همین تاکیدها از مدتی قبل طرح مطالعاتی در دستور کار قرار گرفت و در این مدت پیگیری‌ها از سوی مدیریت باشگاه انجام شد و بازدید و جلسات صبح امروز سه‌شنبه در همین  راستا صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: در ابتدا جلسه‌ای با حضور آقایان امیری و علیپور از معاونان باشگاه، پیمانکار و اینجانب برگزار شد و در ادامه از برانکو ایوانکوویچ هم خواستیم با توجه به تجارب خود و نیازهایی که احساس می‌کند، نقطه نظرات خود را ارائه کند. برانکو هم ضمن بیان نظرات، از باشگاه به دلیل حساسیت روی این مساله و پیگیری حل مشکل تقدیر کرد. او همچنین روی این مساله تاکید داشت که پس از ترمیم و انجام عملیات عمرانی آنچه که حتی از این مرحله اهمیت بیشتری دارد، روش نگهداری از زمین چمن است که روی این مسئله اجماع وجود داشت و از سوی پیمانکار، توضیحات جامعی درباره این مساله ارائه شد. اینکه نحوه زهکشی، تنفس زمین و تغذیه چمن چگونه خواهد بود.

خبیری خاطرنشان کرد: برای بازپیرایی زمین، ایجاد یک زهکشی و زیرسازی مناسب و مسطح کردن زمین به طور ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد. بخش زیادی از چمن نیز جمع‌آوری می‌شود و برای تسریع در کار نسبت به انتقال چمن از جای دیگر اقدام خواهد شد.

سرپرست مجموعه درفشی‌فر در پایان تصریح کرد: نتیجه این جلسه، طرح مورد نظر و مسائل دیگر مربوط به این پروژه در اختیار آقای طاهری قرار می‌گیرد و پس از تائید باشگاه و جایگزین شدن زمین تمرین، کار آغاز خواهد شد.

کد مطلب 2962774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها