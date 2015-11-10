«نیوزویک» سرمای اروپا را برای رسیدن آوارگان به آرامش معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نیوزویک توسط مؤسسه «واشنگتن پست» در شهر نیویورک آمریکا به چاپ رسیده و در تمام نقاط آمریکا و برخی از مناطق جهان عرضه می‌شود.

شماره ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان ماه) این هفته‌نامه به عناوینی از قبیل ادامه بحران آوارگان، متهم کردن پوتین به اعمال محدودیت های اینترنتی و عکس های ویژه اختصاص یافته است.

نسخه اروپایی هفته نامه نیوزویک در این شماره خود دو موضوع را مورد تأکید قرار داده و در هر یک می کوشد تا آنچه مایل است به مخاطب القاء کند را با جهت گیری ویژه ای در معرض حافظه بصری مراجعان خود قرار دهد.

آنچه در این میان به دلیل انتخاب عکس این شماره از نشریه مورد اهتمام خاص نیوزویک قرار گرفته است، تداوم بحران آوارگان است. نشریه مذکور مطلع این مطلب را اینگونه به رشته تحریر درآورده است:

«آرامش سرد: علیرغم مخاطرات زمستان در اروپا، آوارگان هنوز می آیند؛ حال آنکه بسیاری نیز جان خود را در این راه از دست خواهند داد.»

نویسنده در طول این مطلب نسبتاً مطول در تلاش است تا این مفهوم را به مخاطب تفهیم کند که آوارگان موج سرما و مخاطرات سفر طولانی به سوی اروپا را به جان خریده تا به اصطلاح بتوانند هر چند طعم تلخ سرما در اروپا را می چشند، اما به آرامش آن نیر دست یابند («آرامش سرد»)؛ غافل از اینکه اخبار و گزارش هایی که حتی از سوی نهادهای غربی حقوق بشری مشاهده می شود، از بستن مرزها تا آتش سوزی و درگیری ها در اسکان های موقت آوارگان در اروپایِ مدعی حقوق بشر حکایت دارد.

از سویی غرب می کوشد تا «بحران آوارگان» را به صورت وارونه «بحران مهاجران» معرفی کند. از سویی نیز، این موضوع معلول اتخاذ سیاست هایی است که محور غربی-عربی با حمایت از گروه های تروریستی از قبیل داعش و دامن زدن به درگیری ها در سوریه آن را به وجود آورده و شهروندان سوریه را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرده است. لذا بهتر است نویسنده حتی به اندازه کمی نیز به جای ماهیگیری از طرحِ موضوع یک معلول و معرفی مهاجرت غیرنظامیان، کمی نیز مسببان غربی این رخ دادِ سرد را به خوانندگان معرفی می نمود.

موضوع دیگری که در حوزه بین الملل در صفحه اول مورد اشاره نوشتاری این شماره از نشریه قرار گرفته است، به صورت زیر آغاز می شود:

«کرملین می داند که مطلوب شما چیست: اعمال محدودیت های پوتین بر اینترنت، روس ها را روانه زندان کرده و ممکن است اقتصاد را در معرض سقوط قرار دهد.»

موضوع فوق بی توجه به اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل» تمام تلاش خود را مصروف سیاه نمایی از سیاست های کشوری کرده است که غرب به ویژه در موضوع حمله هوایی مسکو به تروریست ها در سوریه بر آن است تا از تمامی ابزارهای ممکن برای تخریب وجهه آن استفاده کند.

در بخش برترین های عکسِ مرتبط با حوزه بین الملل نیز، تصاویری از میز نشست ۳۰ اکتبر وین درباره حل و فصل بحران سوریه، انتخابات میانمار و سلفی نخست وزیر ترکیه پس از پیروزی حزب حاکم وی در انتخابات پارلمانی اول اکتبر این کشور در معرض دید خوانندگان قرار داده شده است.