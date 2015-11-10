چهار سئوال چمران از شهرداری/معضل تجمع دستفروش ها بیش ازترافیک است

به گزارش خبرنگار مهر، در دویست و ششمین جلسه شورا، ادامه گزارش معاونین شهردار تهران در ارتباط با طرح ارتقای کیفیت زندگی در مرکز تاریخی تهران واقع در منطقه ۱۲ شهرداری تهران (پروژه شهید هرندی) قرائت شد که این هفته نوبت سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بود.

در جریان بررسی اقدامات شهرداری در حوزه حمل و نقلی در این منطقه مهدی چمران گفت: در حوزه ی حمل و نقل اقدامات خوبی انجام شده اما چند سوال است که باید به آن پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: ایجاد پیاده راه ها یک اقدام خوب و مناسب برای حمل و نقل انسان محور است ولی اینکه ایجاد این پیاده راه ها به جای گشایش گره های ترافیکی جولانگاه دست فروش ها شود جای سوال دارد؟

چمران نیز در این خصوص افزود: با ممانعت ورود خودروها به پیاده راه ها این معابر به محلی برای تجمع دست فروش ها تبدیل شده که اگر آنها جمع نشوند معضلات بزرگ تری از ترافیک پیش رو خواهیم داشت. تجمع این دست فروش ها به ویژه در شب های اسفند ماه و منتهی به عید، خود عامل ترافیک است. عدم گشایش کافی سبب شده که در مواقع شلوغی مترو گلوبندک را هم می بندند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که اصل بحث بازار در تجارت سامان یافته است و مسائلی مانند گردشگری در درجه های بعدی اولویت قرار دارند.

چمران همچنین افزود: در خصوص ایجاد پل در چهارراه سیروس نیز می توان کار کارشناسی کرد همچنانکه ایجاد پل چهار راه ابوسعید گشایش خوبی در ترافیک محدوده ایجاد کرد. در حالی که این سئوال وجود دارد که آیا فکری برای ایجاد پل در این چهارراه شده است؟

رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین اضافه کرد: موضوع دیگری که باید پرسید این است که تردد موتورسیکلت ها، پارکینگ های موتورسیکلت ها و نیز حمل بار توسط موتورسیکلت ها چگونه ساماندهی خواهد شد؟

در ادامه جلسه رضا تقی پور نیز گفت: در چند جلسه گذشته هم گفتم آنچه از ارائه طرح ها عایدمان می شود نتیجه ای است که می خواهیم بگیریم. این طرح ها که از معاونت های شهرداری ارائه می شود باید به صورت یکپارچه و با محوریت شهرداری منطقه احصا شود.

تقی پور ادامه داد: البته نقش دستگاه ها و سازمان های غیر از شهرداری نیز باید روشن شود، ارنقای کیفیت زندگی در این منطقه کاری نیست که از عهده یک سازمان بر آید بلکه باید هماهنگی بین دستگاهی به عنوان یک بحث جدی مطرح باشد.

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورا نیز گفت: باید ببینیم اقداماتی که در این منطقه می شود چه خروجی ای داشته است، به عنوان نمونه تونل امیر کبیر که اینقدر روی آن مانور دادند چه خروجی ای داشته؟ درخواستم این است که نسبت به ایجاد معابر در این منطقه توجه خاصی نیز شود.

وی در ادامه افزود: قرار بود از امسال موتور برقی در این محدوده تردد کند که اقدامی در این خصوص انجام نشده است.



قناعتی همچنین گفت: تنوع و حساسیت رینگ خودروها موضوعی است که در این منطقه باید تعریف شود، رینگ تردد خودروها باید به گونه ای باشد که خودروهای سنگین ، سبک ، موتور سیکلت ها و دوچرخه ها از هم تفکیک و در عین حال متنوع شود. این عدم تنوع در رینگ های ترددی خود یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا در این منطقه بوده است.



لازم به ذکر است در ابتدای این بحث سید جعفر تشکری هاشمی گزارشی از اقدامات حمل و نقلی در منطقه ۱۲ ارائه کرد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه روزانه شاهد هستیم که ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار موتورسیکلت در منطقه بازار تردد می‌کنند گفت: متأسفانه در این منطقه موتورسیکلت‌ها قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند و شاهد نابسامانی در حرکت و توقف در بحث حمل و نقل هستیم.



وی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال‌های اخیر در منطقه ۱۲ تصریح کرد: منطقه ۱۲ با مناطق دیگر تفاوت‌های بسیاری دارد و این منطقه به دلیل استقرار بازار، وجود وزارتخانه‌ها و مراکز سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین جهت شهرداری نیز اقدامات گسترده‌ای را در سال‌های اخیر انجام داده است که می‌توان در حوزه تردد مسافران، باربران، حمل و نقل عمومی و ... اشاره کرد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: متأسفانه تداخل باربران و عابرین مشکلات عدیده‌ای را جهت تردد وسایل حمل و نقل عمومی در منطقه ایجاد کرده است که می‌طلبد نگاه ویژه‌ای به این منطقه داشته باشیم.

منطقه ۱۲ یکی از بی‌انضباط‌ ترین مناطق در بحث ترافیک تهران است



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه منطقه ۱۲ یکی از بی‌انضباط‌ ترین مناطق در بحث ترافیک در شهر محسوب می‌شود، گفت: در این منطقه شاهد هستیم که توجهی به چراغ قرمزها نمی‌شود و تردد وسایل نقلیه برخلاف جهت و در مسیرهای ویژه انجام می‌پذیرد و با توجه به همه این شرایط می‌بایستی چاره‌اندیشی صورت می‌گرفت.



وی اضافه کرد: براساس مطالعات و آمارهای به دست آمده، روزانه ۲ هزار تن بار در سطح منطقه ۱۲ جابجا می‌شود که اکثر این کالاها شامل کیف، کفش و لوازم‌التحریر و پارچه هستند، ضمن اینکه عمده جابجایی‌ها توسط موتورسیکلت و گاری‌های چهارچرخ در منطقه انجام می‌گیرد.



وی اضافه کرد: یکی از نکات مهم در منطقه ۱۲ به ویژه در منطقه بازار که متأسفانه بازار فقط بحث تجارت نیست، چرا که این منطقه محلی برای انبار کالای کسبه محل نیز شده است، به طوری که ۵۵ درصد از کالاها در داخل مغازه متمرکز و ۳۰ درصد در فضای بازار متمرکز شده است.



هاشمی تشکری تصریح کرد: سرانه موتورسیکلت در این منطقه بسیار نگران‌کننده است، به طوری که به اندازه هر سه نفر یک موتورسیکلت وجود دارد و براساس آمار به طور متوسط روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار موتورسیکلت در طول روز در منطقه بازار تردد می‌کنند.



وی بیان داشت: طی سال ۸۶ تا ۹۳ اقدامات گسترده‌ای در بحث پیاده‌روها، توسعه حمل و نقل عمومی انجام شده است.



تشکری تصریح کرد: علاوه بر توسعه خطوط اتوبوس تندرو در منطقه، تلاش گسترده‌ای را نیز برای توسعه خطوط مترو صورت گرفته است و هم‌اکنون خط یک و دو به صورت کامل و خط چهار سرویس کامل را به شهروندان در این منطقه می‌دهند و در آینده نیز خط ۶ و ۷ در منطقه اضافه می‌شود.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: علاوه بر توسعه خطوط اتوبوس‌های تندرو و مترو، اقدامات گسترده‌ای را نیز برای توسعه پایانه‌های تاکسی در منطقه صورت گرفته است.



وی در ادامه با اشاره به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه ۱۲ با رویکرد توسعه گردشگری بیان داشت: ۱۹ اقدام برای این طرح از سوی معاونت حمل و نقل عمومی طراحی شده است که از آن جمله می‌توان به ساماندهی چرخ‌دستی‌ها، مشارکت بازاریان در کارها، بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه سیستم‌های هوشمند، توسعه پیاده‌روها و... اشاره کرد.



هاشمی تشکری بیان داشت: مطالعات به صورت ریز و نقطه‌ای در منطقه ۱۲ صورت گرفته است و موارد و مشکلات احصاء شده که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک این موارد و مشکلات را برطرف کنیم.