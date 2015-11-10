ارتفاعات شمال فارس سفیدپوش شد

عبدالکریم جامعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه بیشترین میزان بارندگی مربوط به نورآباد است. گفت: بیشترین میزان بارندگی مربوط به شهرک گلستان در شهر شیراز با ۸۰ میلی متر است.

وی ادامه داد: تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در شیراز ۳۱ میلیمتر، نورآباد ۵۳، سددرودزن ۳۱، زرقان ۲۷، مرودشت ۳۴، اردکان ۲۹ و ارسنجان ۲۱ میلی متر بارندگی داشته ایم.

مدیر کل هواشناسی فارس اظهار داشت: میزان بارندگی در شهرستان های لار و لامرد در این مدت صفر بوده است.

وی با اشاره به بارش بر ف در برخی از ارتفاعات استان بیان کرد: بر اساس گزارشات رسیده در ارتفاعات شمال استات به ویژه شهرستانهای بوانات، اقلید و آباده شاهد بارش برف بوده ایم.

به گفته وی بارش باران تا روز چهارشنبه در استان فارس ادامه دارد.