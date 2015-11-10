استفاده از موقعیت شغلی کاندیداها در انتخابات ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادای بعدازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی عملکرد تمامی کاندیداها را رصد میکند، تصریح کرد: کاندیداها بر اساس قانون نباید از موقعیت شغلی رسمی و دولتی خود برای جلب آرا استفاده کنند و این جرم حتی میتواند برای متخلفان تا شش ماه زندان در پی داشته باشد.
وی در خصوص برخی سخنرانیها در جلسات و یا از طریق رسانهها متذکر شد: درصورتیکه فرد در برنامهها و مراسمات و جلسات از منظر یک کارشناس ابراز نظر میکند، مانعی ندارد اما نباید از موقعیت شغلی خود برای جلبتوجه آرا استفاده کند.
دبیر ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان بابیان اینکه تبلیغ غیرمستقیم توسط کاندیداها صورت میگیرد، افزود: درعینحال نباید فرد از یک جایگاه دولتی به نفع یا علیه دیگری سخنی بگوید و چه در فضای مجازی و چه در جلسات توهین و تخریب و اهانت به فرد دیگر یا کاندیدای دیگر جرم محسوب میشود.
وی بهضرورت دقت و توجه رسانهها به جرائم انتخاباتی تأکید کرد و متذکر شد: هیچ رسانهای نباید تریبون هتک حرمت یک کاندیدا علیه دیگری شود و هرچند تبلیغ عمومی در نشریه ایراد ندارد اما نباید در راستای توهین و تخریب کاندیدای دیگر صحبتی درج شود.
به گفته خدادادی درصورتیکه مطبوعات از امکانات دولتی استفاده میکند نباید برای تبلیغ یا تخریب کاندیدای خاص اقدام کند و این موضوع منع قانونی دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید به اینکه جانبداری مجریان انتخابات برای کاندیدای خاص خود جرم محسوب میشود خواستار حفظ بیطرفی مجریان در قبل، حین و بعد از انتخابات شد.
وی بابیان اینکه هرگونه تبلیغات از رادیو و تلویزیون و خطابه نماز جمعه و هر وسیلهای که جنبه رسمی و دولتی دارد جرم محسوب میشود، تأکید کرد: درعینحال فعالیت تبلیغاتی کارمندان در ساعات کاری و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات جرم است.
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