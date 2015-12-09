۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۰

تیم فوتبال پرسپولیس صبح پنجشنبه تمریناتش را پیگیری می کند

شاگردان برانکو ایوانکوویچ از صبح پنجشنبه تمریناتشان را پیگیری خواهد کرد تا برای ادامه رقابت های لیگ برتر آماده شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین روز چهارشنبه سرخپوشان با آسیب‌دیدگی بازیکن تستی پرسپولیس همراه بود. سهیل اصغری در یک جدال تن به تن با محسن مسلمان برای تصاحب توپ، پس از برخورد به تیر دروازه از ناحیه پا آسیب دید که پس از معاینات کادر پزشکی، تشخیص شکستگی داده نشد و روی پای او یخ گذاشتند.

تمرین امروز پرسپولیس 90 دقیقه طول کشید و سرخپوشان در زمین فقط به بازی فوتبال تمرینی پرداختند. در این فوتبال کریم باقری هم در میدان حاضر بود و گلزنی هم کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا پنجشنبه یک نوبت و از ساعت یازده تمرین خواهد داشت.

