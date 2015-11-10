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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

پاکستان ایران را برای حضور در کنفرانس «قلب آسیا» دعوت کرد

پاکستان ایران را برای حضور در کنفرانس «قلب آسیا» دعوت کرد

«اسلام آباد» ایران را برای حضور در پنجمین دور کنفرانس « قلب آسیا-روند استانبول» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «جیو»، پاکستان ایران را برای شرکت در کنفرانس  منطقه ای «قلب آسیا- رونداستانبول» درخصوص اوضاع افغانستان دعوت کرد.

پاکستان علاوه بر ایران از ۲۵ کشور ديگر منطقه ای از جمله روسيه، چين، ترکيه و عربستان هم براي شرکت در این کنفرانس دعوت کرده است.

دعوت نامه ها برای شرکت در کنفرانس از سوی «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر در امور خارجی و «صلاح الدین ربانی» وزیر خارجه افغانستان برای ۱۴ کشور عضو و ۱۷ کشور حمایت کننده فرستاده شده است.

لازم به ذکر است که ایران در دومین  و چهارمین دور این کنفرانس که به ترتیب در سال های ۲۰۱۲ در افغانستان و ۲۰۱۴ در چین برگزار شده بود نیز حضور داشت.

کنفرانس قلب آسيا- روند استانبول با محوريت بررسی اوضاع افغانستان نخستين بار در سال ۲۰۱۱ در شهر استانبول، دومين نشست در سال ۲۰۱۲ در افغانستان، سومين دور آن در سال ۲۰۱۳ در شهر «آلماتی» قزاقستان و چهارمین نشست آن در سال ۲۰۱۴ در چین برگزار گرديد.

کد مطلب 2962794

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