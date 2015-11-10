به گزارش خبرنگار مهر، فرجالله رجبی بعدازظهر سهشنبه در نشست هماندیشی برگزاری همایش معماری ایرانی اسلامی، گفت: برگزاری این همایش یکی از اهداف بزرگ ناظم مهندسی و قانون کشور است که باید معماری شهرها متناسب بافرهنگ باشد.
وی ادامه داد: این همایش بزرگ در بهمنماه سال جاری برگزار خواهد شد و تا به امروز استقبال بسیار مناسبی از جانب متخصصین سراسر کشور شده است.
رئیس سازمان نظاممهندسی استان فارس افزود: به دنبال گرفتن دبیرخانه دائمی این همایش نیستیم اما باید پژوهشکده معماری ایرانی اسلامی در شیراز باشد زیرا توان مهندسین و محققین این موضوع در سومین حرم اهلبیت(ع) بسیار بالا است.
در ادامه عضو شورای شهر شیراز نیز گفت: باید توجه بسیار ویژهای به اهداف این همایش بزرگ داشته باشیم تا از تمام ظرفیتها بهخوبی استفاده شود.
احمدرضا نقیب زاده تأکید کرد: آنچه مهم است توجه به وضعیت معماری و نمای شهری است که باید برای همه مردم قابلقبول باشد.
عضو دیگر نظاممهندسی فارس نیز بابیان اینکه باید مفهومی درست از معماری داشته باشیم، گفت: تاکنون مفهومی از معماری ایرانی اسلامی در ذهن نداشتیم از طرفی باید به این نکته نیز توجه کنیم که اهداف برگزاری این همایش باید کاربردی باشد.
محسن معین تأکید کرد: اگر قرار است مقالاتی برای این همایش ارسال شود باید کاربردی باشد نه اینکه در حد مباحث تئوری و غیرکاربردی برای ساماندهی وضعیت معماری باشد.
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