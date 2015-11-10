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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

همایش معماری ایرانی اسلامی در شیراز برگزار می‌شود

همایش معماری ایرانی اسلامی در شیراز برگزار می‌شود

شیراز – رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان فارس از برگزاری همایش بزرگ معماری ایرانی اسلامی برای نخستین بار در فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله رجبی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی برگزاری همایش معماری ایرانی اسلامی، گفت: برگزاری این همایش یکی از اهداف بزرگ ناظم مهندسی و قانون کشور است که باید معماری شهرها متناسب بافرهنگ باشد.

وی ادامه داد: این همایش بزرگ در بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد و تا به امروز استقبال بسیار مناسبی از جانب متخصصین سراسر کشور شده است.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان فارس افزود: به دنبال گرفتن دبیرخانه دائمی این همایش نیستیم اما باید پژوهشکده معماری ایرانی اسلامی در شیراز باشد زیرا توان مهندسین و محققین این موضوع در سومین حرم اهل‌بیت(ع) بسیار بالا است.

در ادامه عضو شورای شهر شیراز نیز گفت: باید توجه بسیار ویژه‌ای به اهداف این همایش بزرگ داشته باشیم تا از تمام ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده شود.

احمدرضا نقیب زاده تأکید کرد: آنچه مهم است توجه به وضعیت معماری و نمای شهری است که باید برای همه مردم قابل‌قبول باشد.

عضو دیگر نظام‌مهندسی فارس نیز بابیان اینکه باید مفهومی درست از معماری داشته باشیم، گفت: تاکنون مفهومی از معماری ایرانی اسلامی در ذهن نداشتیم از طرفی باید به این نکته نیز توجه کنیم که اهداف برگزاری این همایش باید کاربردی باشد.

محسن معین تأکید کرد: اگر قرار است مقالاتی برای این همایش ارسال شود باید کاربردی باشد نه اینکه در حد مباحث تئوری و غیرکاربردی برای ساماندهی وضعیت معماری باشد.

کد مطلب 2962799

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