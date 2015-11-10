به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور نادر برهانی مرند نویسنده «تهران، زیربال فرشتگان»، بهزاد صدیقی نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر، مصطفی محمودی منتقد تئاتر، زری کریمی کارگردان نمایشنامه خوانی و اجرای گروه مثلث پنجمین نشست صدای صحنه یکشنبه ۲۴ آبان در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.

نمایشنامه «تهران، زیر بال فرشتگان» با نقش خوانی آرمین بهجت، علی دولت، محمد طاهری، ماری غلامی، زری کریمی و مصطفی قراگوزلو اجرا می‌شود.

نشست نمایشنامه خوانی و نقد و بررسی «تهران، زیر بال فرشتگان» روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۷ در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود. علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، جنب پارک فدک، فرهنگسرای گلستان مراجعه کنند.