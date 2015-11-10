به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، تروریست های تکفیری در سوریه همچنان به حملات راکتی و خمپاره ای خود به مواضع تکفیریها در نقاط مختلف این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در یکی از حملات تروریست های تکفیری به منطقه ای در استان لاذقیه، سه شهروند سوری کشته و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

این در حالی است که منابع سوری از نبرد شدید میان نظامیان ارتش و تروریست های تکفیری در روستای «کویرس» در نزدیکی فرودگاه نظامی «کویرس» خبر می دهند. این منابع اعلام کردند که ارتش سوریه به دنبال شکستن محاصره فرودگاه استراتژیک «کویرس» است.

در همین حال، رسانه های سوری از پیشروی گسترده ارتش این کشور در مبارزه با تکفیریها در حومه دمشق خبر می دهند. در ادامه این پیشروی ها، ارتش سوریه موفق شد بر منطقه المحالج واقع در جنوب مرج السلطان در حومه دمشق مسلط شود.

از سوی دیگر، مواضع و مراکز وابسته به تکفیریها در استان های حمص و درعا برای چندمین بار متوالی هدف حملات توپخانه ای گسترده ارتش سوریه قرار گرفتند.