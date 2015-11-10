کسب ۱۶ مدال ایرانی ها در رقابتهای تیراندازی قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان آخرین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا – کویت تیراندازان کشورمان با مجموع ۱۶ مدابه کار خود پایان دادند. ۵ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۶ مدال برنز حاصل کار نمایندگان کشورمان در این رقابتها بود.

سیزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا – کویت از ۱۲ تا ۲۲ آبان ماه با حضور ۸۳۵ ورزشکار از ۳۲ کشور آسیا در کویت برگزار شد. قرار بود در این رقابتها ۳۵ سهمیه المپیک توزیع شود که بنا به دلایلی این فرصت از این رقابتها برداشته شد.

اگر این رقابتها با کسب سهمیه المپیک همراه بود پوریا نوروزیان که موفق به کسب مدال برنز تفنگ ۱۰ متر آقایان شده بود یک سهمیه المپیک دیگر برای تیراندازی به ارمغان می آورد. تیراندازی ایران تاکنون موفق به کسب دو سهمیه المپیک شده است.