  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۴۰

حسرت سهمیه المپیک در کویت؛

کسب ۱۶ مدال ایرانی ها در رقابتهای تیراندازی قهرمانی آسیا

کسب ۱۶ مدال ایرانی ها در رقابتهای تیراندازی قهرمانی آسیا

نمایندگان کشورمان در سیزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در مجموع به ۱۶ مدال دست پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان آخرین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا – کویت تیراندازان کشورمان با مجموع ۱۶ مدابه کار خود پایان دادند. ۵ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۶ مدال برنز حاصل کار نمایندگان کشورمان در این رقابتها بود. 

سیزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا – کویت از ۱۲ تا ۲۲ آبان ماه با حضور ۸۳۵ ورزشکار از ۳۲  کشور آسیا در کویت برگزار شد. قرار بود در این رقابتها ۳۵ سهمیه المپیک توزیع شود که بنا به دلایلی این فرصت از این رقابتها برداشته شد.

اگر این رقابتها با کسب سهمیه المپیک همراه بود پوریا نوروزیان که موفق به کسب مدال برنز تفنگ ۱۰ متر آقایان شده بود یک سهمیه المپیک دیگر برای تیراندازی به ارمغان می آورد. تیراندازی ایران تاکنون موفق به کسب دو سهمیه المپیک شده است.

 

کد مطلب 2962822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها