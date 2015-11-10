به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گردهمایی شرکت های فنی مهندسی، تحقیق و توسعه و مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی و شرکت های دانش بنیان و صنایع پیشرفته استان البرز با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ظهر امروز، سه شنبه در سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز برگزار شد.

علی اصغر توفیق با تاکید بر اینکه علم و صنعت برای تولید ثروت باید در کنار هم باشند، اظهار کرد: اشتراک دو بخش علم و صنعت از ملزومات دستیابی به تکنولوژی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید دانشگاه تولید علمی کنند که فرایند تولید ثروت را تسریع کند، گفت: سال های گذشته تفکر اشتراک علم و صنعت وجود نداشت.

توفیق در ادامه به مشکلات بخش صنعت و کارخانجات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه صنعت با کمبود نقدینگی مواجه است، نمی توان انتظار داشت که کار تحقیق و پژوهش نیز به خوبی انجام شود ولی باید فرصتی فراهم شود تا فرایند تحقیق و پژوهش در صنعت شکل بگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه همه معادن از ۱۰ درصد حقوق دولتی شان معاف می شوند، گفت: این مهم جزو برنامه های تشویقی است و متولیان معادن می توانند اسناد خود را به بخش دولتی ارائه دهند همچنین برای واحدهای تولیدی رفع موانع مقرر شد از ۱۰ درصد مالیات ابرازی شان معاف شوند.

تشکیل کارگروه توسعه تولید بازار و صادرات کالاهای دانش بنیان

وی به ایجاد کارگروهی با عنوان کارگروه توسعه تولید بازار و صادرات کالاهای دانش بنیان خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه بر اساس ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید با ریاست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده که دبیرخانه آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است.

توفیق در خصوص روند کار کارگروه توسعه تولید بازار و صادرات کالاهای دانش بنیان گفت: فلسفه ایجاد این کارگروه توسعه تولیدات و بازار و توسعه صادرات کالاهای دانش بنیان است در همین راستا منابع خوبی در اختیار این کارگروه قرار گرفته است.

وی گفت: دولت توجه ویژه ای به شرکت های دانش بنیان دارد چرا که معتقد است این شرکت ها در تحول و رونق صنعتی کشور موثر هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به وجود شرکت هایی همچون گروه صنعتی لکوموتیو سازی مپنا که در البرز مستقر است اشاره کرد و گفت: شرکت هایی از این قبیل که متکی به دانش، تکنولوژی و سرمایه هستند جزو شرکتهای دانش بنیان نیستند این مسئله نباید باعث شود از مزایای این شرکت ها بی بهره شویم اگر چه تعداد این شرکت ها کم است ولی گردش مالی خوبی دارند.

وی به دانش بنیان شدن صنعت در کشور تاکید کرد و گفت: ایران در تولید مقالات علمی رشد خوبی داشته است باید تلاش کنیم کیفیت مقالات به اندازه کمیت بالا رود و مورد رجوع قرار گیرند.

در پایان گفتنی است؛ در این گردهمایی از ۲۲ واحد نمونه شرکت کننده تجلیل شد.