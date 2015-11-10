بیژن مقدم مدیرمسئول سایت «الف» در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که در برخی خبرها نام این سایت نیز به عنوان یکی از تحریمکنندگان نمایشگاه مطبوعات آمده است، گفت: حتما این خبر نادرست است چرا که الف اساسا در فرصت تعیین شده برای ثبت نام اینترنتی شرکت در نمایشگاه امسال به دلیل مشکلات مالی و محدودیت نیروی انسانی اقدام به ثبت نام نکرد و لذا طرح این مسئله که الف نمایشگاه را تحریم کرده نادرست است.
مقدم در خصوص دلایل عدم شرکت برخی رسانههای اصولگرا گفت: هر کدام از رسانههایی که شرکت نکردند دلایل خاص خود را داشتهاند. هرچند برخی از اعتراضات آنها میتواند درست و وارد باشد اما به نظر من عدم شرکت در نمایشگاه به عنوان تحریم و تلاش برای گسترده کردن دایره کسانی که شرکت نکردند کار درستی نبود.
وی تاکید کرد: بهترین راه این بود که مشکلات این رسانهها در نشستی با حضور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مطرح و راه حل آنها مورد بررسی قرار گرفت و هنوز هم برای چنین نشستی دیر نیست.
وی تصریح کرد: ما هم به برخوردهای دولت و نگاه رییس جمهور به مطبوعات و حتی آنچه ایشان در افتتاحیه نمایشگاه درباره منتقدان گفتند نقد جدی داریم که بیان می کنیم. خوشبختانه ۲ نکته در سخنان رسانههایی که شرکت نکردند به خوبی مطرح شد اول اینکه این عدم شرکت صنفی است و نه سیاسی و دوم اینکه مربوط به رسانه های اصولگرا نیست و بخشی از آنها چنین تصمیمی گرفتهاند و تعداد زیادی شرکت کردهاند.
مدیر مسئول «الف» گفت: به عنوان یک رسانه از سیاست شفاف سازی در معاونت مطبوعاتی استقبال کرده و از آن حمایت می کنیم. بدیهی است که این به معنای تایید تمامی تصمیمات و یا سیاست های یک وزارتخانه و یک معاونت نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید از اعلام شفاف یارانههای پرداختی به رسانهها در سایت معاونت مطبوعاتی به عنوان مقدمه پاسخگویی به این نهاد استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت.
