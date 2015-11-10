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۱۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

سردار دهقان در جمع خبرنگاران:

«اس۳۰۰» را تا پایان سال میلادی تحویل می‌گیریم

«اس۳۰۰» را تا پایان سال میلادی تحویل می‌گیریم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: مراحل اجرایی قرارداد اس ۳۰۰ طی شده است و ان‌شاء‌الله در پایان همین سال میلادی بخش عمده‌ای از این سیستم را در اختیار می‌گیریم.

به گزارش خبرنگار، سردار حسین دهقان در حاشیه مراسم ترحیم پدر حاج صادق آهنگران که عصر امروز در مسجد ولی‌عصر (عج) تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رسانه‌های روسی خبر از توافق ایران و روسیه در مورد تحویل سامانه اس ۳۰۰ به ایران داده‌اند، نظر شما در این باره چیست، اظهار داشت: ما با طرف روسیه قرارداد بسته‌ایم و امضا نیز شده است.

وی افزود: مراحل اجرایی قرارداد اس ۳۰۰ طی شده و ان‌شاء الله در پایان همین سال میلادی بخش عمده این سیستم را در اختیار می‌گیریم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه هم‌اکنون نیروهای ما در حال آموزش در روسیه هستند، گفت: به اندازه نیازمان از این سامانه خریداری کرده‌ایم.

 

 

کد مطلب 2962833

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