به گزارش خبرنگار، سردار حسین دهقان در حاشیه مراسم ترحیم پدر حاج صادق آهنگران که عصر امروز در مسجد ولی‌عصر (عج) تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رسانه‌های روسی خبر از توافق ایران و روسیه در مورد تحویل سامانه اس ۳۰۰ به ایران داده‌اند، نظر شما در این باره چیست، اظهار داشت: ما با طرف روسیه قرارداد بسته‌ایم و امضا نیز شده است.

وی افزود: مراحل اجرایی قرارداد اس ۳۰۰ طی شده و ان‌شاء الله در پایان همین سال میلادی بخش عمده این سیستم را در اختیار می‌گیریم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه هم‌اکنون نیروهای ما در حال آموزش در روسیه هستند، گفت: به اندازه نیازمان از این سامانه خریداری کرده‌ایم.